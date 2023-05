Elkülönítés a szülészeteken

Mint írják, az anyák napi köszöntések és az ünneplés gyakran elfedi azokat a problémákat, nehézségeket, amelyekkel az anyák és nők nap mint nap szembesülnek. Anyaként és nőként, pont azokban a pillanatokban is, amikor női és anyai mivoltuk egyik legfontosabb eseményét tapasztalják meg. A terhesség és szülés előtt, közben vagy után elszenvedett méltatlan bánásmód, érzelmi, szóbeli vagy fizikai bántalmazás életre szóló traumákat okozhat nemcsak a nőknek, anyáknak, hanem a kisbabáknak és egész családoknak.

Lehetetlen rangsorolni a szülészeti erőszak különböző típusait, de talán anyák és kisbabáik szeparációja az, amelytől a legtöbben, legközvetlenebbül szenvednek, amely talán a leginkább mutatja a rendszerszintű problémákat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az összes nemzetközi szakmai szervezet egyetért abban, hogy szülés után az anya és újszülöttje háborítatlan együttlétének, az aranyórának és annak folytatásának, a 24 órából 24 órás rooming-innek, azaz állandó együttlétnek biztosítottnak kellene lennie mindenki számára. Romániában a legtöbb szülészeten ezt nem vagy csak szelektíven alkalmazzák.

Az Erdélyi Nők a Szülésért mozgalom anyák napjára és az év minden napjára azt kéri az illetékes döntéshozóktól, kórházak vezetőségeitől, szülészeteken dolgozó szakemberektől, hogy a tudományos bizonyíték alapú orvoslás és szülészeti-nőgyógyászati ellátás szellemének és gyakorlatának megfelelően biztosítsák az anyák és kisbabák állandó, megszakítatlan együttlétét, a tiszteletteljes szülészeti-nőgyógyászati ellátást és a pozitív szülésélmény lehetőségét minden nőnek, aki ezt szeretné – áll a mozgalom közleményében.

A mozgalom Zéró szeparációt MOST! kampányanimációval is felhívja a figyelmet arra, hogy a szeparáció mindig traumatizáló. Hosszú távú testi-leki következményei vannak, a szoptatási nehézségektől a kötődés sérülésén át a szülés utáni depresszióig. Tudományos bizonyíték alapú érvek nem léteznek, amelyek a szeparációt támasztanák alá; annál több szakmai érv van arra nézve, mennyire jó, hasznos, természetes, sőt, költségkímélő az anyákat hagyni együtt lenni kisbabájukkal kórházi tartózkodásuk alatt. Császármetszés és koraszülés esetében is. Legyen minden nap az anyák napja, a szülészeteken is! – zárul a mozgalom közleménye. (i.)