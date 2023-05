Két éve jár a Lábbusz

Két évvel ezelőtt, 2021. május 17-én indultak az első lábbuszok Sepsiszentgyörgyön, és a program olyannyira sikeres, hogy más városok is próbálják meghonosítani. Az évfordulón kisebb ünnepséget tartottak a főtéren, amelyen meg is tornásztatták a jelenlevőket.

A szervezett csoportokban gyalog történő iskolába menés ötletét külföldről hozta Kondor Ágota tanácstag, a cél egyrészt a gyermekek reggeli megmozgatása, másrészt az autós torlódás csökkentése volt. A program elsősorban elemista diákoknak szól, de az óvodásokat és nagyobb testvéreket is szívesen látják. A létszám egyre nőtt: a programot koordináló Székely Kincső tanácstag elmondása szerint három járattal indultak, most pedig naponta tíz útvonalon kísérik felnőtt önkéntesek az iskolába igyekvőket. Olyan nap is volt, amikor kétszáznál több gyermek lábbuszozott, de az átlag 140–160 között mozog; a két év alatt összesen 911 felnőtt szegődött melléjük. Cégek, intézmények, egyesületek, alapítványok vállalnak egy-egy hetet, de a szülők közül is egyre többen kapcsolódnak be, és nyugdíjasok is vannak, akik így végzik reggeli sétájukat.

Az évfordulón megjelent, sárga trikós „lábbusz-sofőröknek” Antal Árpád polgármester is köszönetet mondott, a tapasztalatcserére érkezett gödöllői küldöttség pedig – amelynek tagjai kedden maguk is részt vettek a lábbuszozásban – meglepetéstortával kedveskedett; egyébként ott is van ilyen program, de hát mindig lehet tanulni egymástól.

Az ünnepségen az önkéntes kísérők elismerő oklevelet, a gyermekek pedig kiflit kaptak, de előbb még néhány tornagyakorlatot is elvégeztettek mindenkivel. Új matricagyűjtő füzeteket is osztottak, és további nyereménytárgyak is lesznek, mert az eddigiekre a szorgalmasabb kisdiákok már kétszer is kigyűjtötték a megszabott pontokat.