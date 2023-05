Nálunk tavaly októberben le kellett mondania az akkori védelmi miniszternek, Vasile Dîncunak, mert az ukrajnai háborúval kapcsolatban akkoriban illetlenségnek számító szavakat mondott, tárgyalásokat és békét emlegetett. Akkor lenne béke, ha valamelyik fél vesztene és lenyelné a békát, amit nem akar egyik sem.

Ha Dîncu most állott volna elő javaslatával, miután jelentős országok vezérei is kezdték a tárgyalások szükségességét emlegetni és mindenféle béketervvel jönnek, lehet, hogy le sem kell mondania.

Egyelőre a béketervek úgy röpködnek a levegőben, mint a békegalambok, melyekre mindenfelől lőnek. Most még mindkét harcoló fél abban reménykedik, hogy ő fog győzni. Az oroszok meg akarják hódítani Ukrajnát, és azzal próbálják szédíteni szomszédjait, hogy egy-egy darabot vetnek nekik is belőle. Zelenszkij csak úgy hajlandó tárgyalni a békéről, ha az utolsó orosz katona is kivonul az elfoglalt területekről, de lehet, hogy merészebb álmai is vannak, mert nagy hatótávolságú fegyvereket követel, és arra gondolhat, hogy végül beveszi Moszkvát is. Persze senkinek halvány lila (vagy ukrán sárga-kék, esetleg orosz kék-vörös) fogalma sincs arról, hogy mikor és milyen formában ér véget a háború.

Már Amerikának is van egy, a békével kapcsolatos Ukrajna-párti nyilatkozata. A kínaiak országról országra szállnak, mint a repülőgépek, és előálltak egy béketervvel. A pápának is van egy titkos béketerve, de ő nem hozta nyilvánosságra, csak azt, hogy imádkozik, és ha a harcoló felek nem is, de talán a jó Isten meghallgatja.

Ha aztán a háborúzók nem akarnak kötélnek állni, leülni tárgyalni, akkor addig lövik egymást, míg kő kövön és élő katona a harctéren nem marad, s akkor majd jöhet Kína, az Egyesült Államok, az Európai Unió, és ha ők meg tudnak egyezni a békéről, az jó lesz, de nem biztos, hogy az Ukrajnának és Oroszországnak is tetszeni fog. A győztesek szokták diktálni a béke feltételeit, de sajnos nem biztos, hogy az orosz–ukrán háborúnak lesz győztese. Vesztesei már vannak, nagyjából mindenki a két országban, de határaikon kívül is.

Ha a kármentés még nem is folyik, de az ukrajnai károk felmérése igen. Most Reykjavíkban az Európa Tanács csúcsán 46 ország vezetői már azt számolták, hogy mennyi pénz kell és kel el Ukrajna újjáépítésére. Egy március 22-ei felmérés szerint, amelyet a Nemzetközi Valutaalap, az ENSZ és az Európai Bizottság készített, az összeg 44 milliárd dollárra rúgott. Azóta az még szépen növekedhetett. Úgy számolnak, hogy Ukrajna győz, és azt mondják, hogy egy nyilvántartást kell vezetni, amibe beleírnak minden okozott kárt, valamint azokat a családokat is, amelyek tagjai megsebesültek vagy elhunytak, és az oroszok majd mindenért megfizetnek. Egyelőre nem tudni, hogy honnan teremtik elő azt a 44 milliárd dollárt, de lehetséges, hogy fegyvereladásból, mert az most és mindig is jó üzlet volt. Most ajándékba adják a fegyvereket Ukrajnának, de aztán, ha vége szakad a háborúnak, akkor más országoknak is lehet fegyvereket adni pénzért.

2022-ben az amerikai Biden-adminisztráció 57 százalékát a fegyvereknek és katonai felszereléseknek olyan, főleg ázsiai és afrikai országoknak adta el, amelyeket autokratáknak tartanak, és azzal vádolja őket közben a demokrácia szószólójának kikiáltott Amerika, hogy elnyomják az ellenzéket, cenzúrázzák a sajtót, durván megsértik az emberi jogokat. Az Egyesült Államok a világ fegyvereladásának 40 százalékát biztosította 2018 és 2022 között. Az oroszoké 22 százalékról 16-ra csökkent, mert ők saját maguk, helyben használják fel a fegyvereket és mást, s még importra is szorulhatnak. Őket Franciaország, Kína és Németország követte a fegyvereladásban.

Végül is a legjobb megoldás az lenne, ha sikerülne létrehozni egy újabb konfliktusos helyzetet, például Ázsiában vagy Afrikában, és így növekedne a fegyverek iránti kereslet. A fegyvergyártásból származó hasznot Ukrajnának lehet adni újjáépítésre. Aztán jöhetne még egy újabb háború, újabb fegyverekkel, szép haszonnal, aminek egy részét a háborúban elpusztult országok újjáépítésére fordítanák. És így tovább, az idők végeztéig, ha csak el nem pusztul közben az egész világ.

