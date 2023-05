Kisebb-nagyobb beruházások folynak a rétyi üdülőövezetben: a legfelső horgásztavat tavaly kikotortatta, medrét, partját újrarendezte a helyet a megyei vadász- és sporthorgász egyesülettől bérlő cég, a nagy tónál pedig – amely a községi önkormányzat tulajdonában van – megkezdték a Feketeügy felöli gát megerősítését. A legkritikusabb 150 méter javítására és egy teljesen új zsiliprendszerre futja a helyi költségvetésből, máshonnan azonban nem jön pénz, mert ilyen jellegű beruházásokra nincs pályázati lehetőség – közölte Dombora Lehel polgármester.

Az elöljáró elmondta: a gát szivárgott, a régi zsilip pedig nem zárt, és mivel a Feketeügy medre egyre mélyebbre vágódik, csökkent a tó vízszintje; a gáterősítéssel és az új zsilippel azonban már bent lehet tartani a vizet, ami a Szacsva-patakból jön a két felső, horgászásra használt tavon keresztül. A következő lépés – egy-két év múlva – egy szivattyúház felszerelése lesz, amivel emelni is lehet a vízszintet, mert a tómedret nem tudják kikotorni.

A vízminőség eddig is megfelelt a fürdőzési követelményeknek – ezt a közegészségügyi hivatal vizsgálja és közli minden évben az önkormányzattal –, a civilizált strandoláshoz szükséges feltételek megteremtése azonban nem csupán az önkormányzaton múlik, a part ugyanis mások tulajdonában van. De már a polgármesteri hivatal is vásárol ott telkeket, mert távlati tervük, hogy rendezett körülményekkel, gondozott parttal, lejárókkal, zuhanyzó- és illemhellyel, játszótérrel fogadják a fürdeni, csónakázni, illetve horgászni érkezőket. Ez azonban odébb lesz, idén még az eddigi feltételek mellett lehet ott kikapcsolódást keresni, kivéve a horgászást, ami jelenleg csak a felső tavaknál engedélyezett.

A Nyírben azonban bővült a jelzett túrautak száma: a rezervátum főbejáratánál elkerített parkolónál több tábla ajánlatából is lehet választani. Van túraösvény, meseösvény (ez A monda útja, egy olyan útvonal, amelynek QR-kódjai beolvasásával rajzfilmen nézhetők Zete kalandjai), tanösvény, bicikliút és lovaglóút is, amelyek bizonyos szakaszokon egybeeshetnek, de most már tényleg sok jelzés segíti a kirándulókat. Az utak egy részét a megyei tanácshoz tartozó természetvédelmi és hegyimentő központ, A monda útját a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület jelölte ki, és az önkormányzat is helyezett el tájékoztatást a legfontosabb szabályokról.

A Rétyi Nyír adminisztrátora egyébként nem a köz­ség, hanem a Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége (ANANP), amely Dombora Lehel közlése szerint egy nagyjából 400 oldalas menedzsmentterv szerint felügyeli az ott folyó tevékenységet. A védett övezet ugyanis nem csupán turisztikai, hanem mezőgazdasági célokat is szolgál, sok magánterület van, amit növénytermesztésre vagy legeltetésre használnak, nyilván a részletekre is kiterjedő szabályok betartásával. A látogatók leggyakrabban a behajtási tilalmat szegik meg, bár a polgármester szerint ezzel is inkább az a baj, hogy nem maradnak meg az úton, hanem a fák alá is bekanyarodnak; az utakat pedig nem lehet lezárni, a környékbelieknek fontos az átjárási lehetőség.