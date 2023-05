Fél évszázaddal ezelőtt a Megyei Tükör 945. számának (1973. május 10., csütörtök) sportrovatában néhány soros felhívással indult a megyeszékhelyen a minifociláz. A hír ekképpen szólt: „Kispályás városi bajnokság beindítását tervezi a szaktanács. A bajnoki küzdelemre benevezhet Sepsiszentgyörgy valamennyi üzeme, intézménye. A benevezés utolsó határideje: május 20... Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a bajnokság szabályzatát a későbbiek során közöljük. De addig is egy dolog biztos, hogy csak nem klasszifikált és le nem igazolt játékosok szerepelhetnek a kispályás labdarúgó-bajnokságban”. És azóta is újra és újra megszervezik a pontvadászatot, Szentgyörgyön jelen pillanatban több osztályban is zajlik a küzdelem, de Háromszék többi városában is kergetik a lasztit, ezzel is tisztelegve azok előtt, akik útjára indították Kovászna megyében a kispályás labdarúgást. A továbbiakban fordulóról fordulóra felelevenítjük az első szezon történéseit néhai kollégánk, Áros Károly írásaira alapozva.

A tíznapos benevezési idő úgy tűnik nem volt rövid, mert május 26-án, szombaton már meg is jelent a benevezett kilenc – Textiles, Fc Cvartal, Szanitár, Tipográfia, Tükör, UJCM, Tudomány, Tervezők, Akarat – csapat neve, a fordulók időpontjai és a menetrend, a vándorserleget pedig a Megyei Tükör szerkesztősége ajánlotta fel. Május 31-én már jött az első forduló tudósítása, a benevezett Fc Cvartal helyett a Szemerja FC csapata szerepel, a Szanitár pedig a jobban hangzó Egészségügy nevét vette fel. „Nagy izgalom, lázas készülődés előzte meg a Sepsiszentgyörgy városi kispályás labdarúgó-bajnokság (minifoci) rajtját. Nem csoda, hiszen egy „újszülött” (legalábbis nálunk) születésnapjának megünneplésére készültek a résztvevők... Nos, az első forduló után nyugodtan elmondhatjuk, hogy a lázas készülődés, az izgalom nem volt hiábavaló. A mintegy 150 szurkoló izgalmas, látványos küzdelem szemtanúja lehetett. Csak ez a lelkesedés (a rendezők és a résztvevők részéről) tartana tovább”.

A következő fordulóban már a Tervezők csapata is bemutatkozott, ahogy a tudósításból kiderült, tartalékosan, mert „a Tervezők hatos fogatából hiányzott Ferenczi, Ritti... Ráadásul Jancsó játékvezető gyakori tévedései is inkább ezt az együttest sújtották”. Az Egészségügy és a Szemerja FC 3–3 döntetlent játszott egymással, a mérkőzés beszámolójában a következőket olvashatjuk: „A döntetlen ellenére továbbra is esélyes az FC. A Csinta–Fekete páros látványosan szőtt támadásai – ismerjük el – „futballcsemege” számban mennek. Igazán az FC játssza a minifocit.” A 3. forduló is legalább annyira izgalmas volt, mint az előző kettőben, főleg a döntőnek beharangozott Szemerja FC–Tükör találkozó, amely bár jól indult az újságírók számára, végül 5–1-es vereséggel végződött. A Szemerja góljait Csinta és Fekete szerezték. A maradék hármat pedig a Tükör játékosai (Manolăchescu, Torma és Magyari öngól). Textiles–Egészségügy 2–1: „...két perccel a mérkőzés vége előtt Dénes játékvezető nagy hibát vétett. Sípjelére leállt az egészségügyiek védelme, s Karácsony ezt kihasználva hálóba vágta a labdát. Dénes játékvezető nem kis meglepetésre, hitelesítette a gólt”.

A 4. fordulóban a beszámoló címe alapján a papírforma szerint alakultak az eredmények. Az ötödik egy döntetlen mellett három gólzáporos diadalt hozott, többek között az újságírókét is: UJCM–Tükör 2–5. A következő játéknap eseményei a Megyei Tükör 1973. június 17-i, vasárnapi számban kerültek bemutatásra. Ebből megtudhattuk, hogy a sportszerűség határait időnként bizony átlépték a játékosok. A Tudomány 3–2-re verte az Egészségügyet, a mérkőzés tudósítása így szólt: „A tanároknak láthatóan nem feküdt az ellenfél határozott, kemény játéka. Már 2–0 volt az állás, amikor Ugron pompás góljával csökkent a Tudomány előnye, ekkor azonban az idegek felmondják a szolgálatot. Mindkét részről szabálytalanságok történnek, majd egy támadás után Ferencz Győző, a Tudomány kapusa a bajnokság történetében eddig példátlan módon belerúg dr. Komáromiba. Ez utóbbi törleszt, majd Váncsa Albert tetézi a sportszerűtlenségi sorozatot. A bíró a két utóbbit kiállítja, a fegyelmi bizottság viszont jogosan mindhármuk játékjogát felfüggesztette...”

A 6. fordulót június közepén játszották, érződött a játékon, a csapatok hozzáállásán. „A Tervezők is unottan, fáradtan játszottak. Ferenczi csak statisztált, amíg játszott.” Ki is kaptak 5–1-re a Szemerjától. A másik mérkőzésen „kifáradtak az öreg textilesek is, vagy talán az időjárás küldte őket padlóra?” – fogalmazódott meg a kérdés, miután 5–1-re elveszítették az UJCM elleni mérkőzésüket. A 7. fordulóban megszületett az első 0–0-s döntetlen is a Textiles–Tervezők mérkőzésen. Ebben a körben került sor a Tudomány–Szemerja FC mérkőzésre is, melynek táviratszerű tudósítása emígy szólt: „San Siroi hangorkán tört ki a pályán, amikor a két csapat megjelent. A FC lelkes szurkológárdája 6 kürttel, 2 zászlóval fergetegesen biztatta csapatát. A 7. percig tapogatózott a két csapat, de ekkor Csinta (FC) a Tudomány hálójába talál. Szólnak a kürtök. A Tudomány a 12. percben Valkovszki révén egyenlít. Hallgatnak a kürtök. Öt percen át támad, próbálkozik a két csapat... és Fekete (FC) gólt fejel. Szólnak a kürtök. A második félidő 3. percében Popa (Tudomány) szabadrúgásból bombagólt lő. Nem szólnak a kürtök. Továbbra is szép, kemény játék folyik a pályán, és a 34. percben Csoma megzörgeti Pánti hálóját. Elnémulnak a kürtök. Még mindig szép, sportszerű küzdelmet vív a két csapat, de több gólra nem telik. Véget ér a bajnokság rangadója, hazavonulnak a kürtök.” A Tükör–Tipográfia találkozó 3–3-nál ér véget, a tollforgatóknak ezen a mérkőzésen is sikerült öngólt véteniük. Az utolsó fordulóban a már bajnok Tudomány vereséget szenvedett a Textiles csapatától, a Szemerja FC 15–0-ra győzte le a Tipográfia csapatát, a Tervezők 12–3-ra verték az UJCM-t, a Tükör pedig 4–2-re nyert az Akarat ellen. A végeredmény: 1. Tudomány 14 pont, 2. Szemerja FC 13 p., 3. Textiles 13 p., 4. Tervezők 9 p., 5. Egészségügy 8 p., 6. Tükör 8 p., 7. UJCM 3 p., 8. Akarat 2 p., 9. Tipográfia 2 p.

Az 50 évvel ezelőtti indulásról így vallott 2007-ben a néhai Dali Sándor a Köllő Zsolt és Nemes Áron által jegyzett Ha hétfő, akkor minifoci című könyvben: „Mi, a Megyei Tükör újságírói, szerkesztői nemcsak újságot írtunk, hanem jelen voltunk a társadalmi élet számos területén. És lévén fiatalok, rendszeresen futballozgattunk is, sőt, izgalmas nagypályás mérkőzéseket játszottunk az egykori híres Textil, a baróti, a kovásznai, a kézdivásárhelyi, a szovátai öregfiúk csapataival... Nem voltunk aktív játékosok, de minden esetben öröm volt mindannyiunknak a játék. Felszabadultan, gyerekes lelkesedéssel rúgtuk a labdát. Ilyenkor kikapcsoltuk a napi gondokat, csak a sportnak éltünk... És milyen kellemesek voltak azok a „harmadik félidők” a söröskorsó mellett... Mindezt megélve sokat töprengtem, miként lehetne minél több középkorú, a sportszerű életformát már abbahagyó, de erre még vágyó egyént aktivizálni, rendszeres mozgásra fogni... Töprengtem, nem is keveset, mi lehetne a lanyhuló fizikum, a pangó lélek, a közösségépítés legalkalmasabb eszköze? A minifutball! – ötlött az eszembe. A focinak ez az új formája százaknak – játékosoknak és nézőknek – örömére lehet, s még a hatalom „katonái” sem ellenezhetik egy pártlap kezdeményezését. Így vált valóra a nagy álom”.

A nagy álom, amely azóta is tart, hiszen idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a minifoci. A régi alapítók közül természetesen már egyik csapat sem tagja a bajnokságnak, és a nevüket is csupán a Szemerja néven szereplő együttes viseli. Az Egészségügy 22 év után, 1995-ben esett ki a bajnokságból, rá egy évre a Tükör, majd 1997-ben az utolsó „alapító” is elbúcsúzott: a Tervezők.

Összeállította: Köllő Zsolt Ágoston, Tibodi Ferenc