Fél évszázaddal ezelőtt a Megyei Tükör 945. számának (1973. május 10., csütörtök) sportrovatában néhány soros felhívással indult a megyeszékhelyen a minifociláz. A hír ekképpen szólt: „Kispályás városi bajnokság beindítását tervezi a szaktanács. A bajnoki küzdelemre benevezhet Sepsiszentgyörgy valamennyi üzeme, intézménye. A benevezés utolsó határideje: május 20... Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a bajnokság szabályzatát a későbbiek során közöljük. De addig is egy dolog biztos, hogy csak nem klasszifikált és le nem igazolt játékosok szerepelhetnek a kispályás labdarúgó-bajnokságban”. És azóta is újra és újra megszervezik a pontvadászatot, Szentgyörgyön jelen pillanatban több osztályban is zajlik a küzdelem, de Háromszék többi városában is kergetik a lasztit, ezzel is tisztelegve azok előtt, akik útjára indították Kovászna megyében a kispályás labdarúgást. A továbbiakban fordulóról fordulóra felelevenítjük az első szezon történéseit néhai kollégánk, Áros Károly írásaira alapozva.