A Málnás és a Skála közti szoros és végig kiélezett találkozó nyitotta meg a sepsiszentgyörgyi öregfiú minifoci-bajnokság 21. fordulóját, a nyertesnek járó három pontot pedig az előbbi együttes gyűjtötte be. Szintén érdekesre sikeredett a negyedik helyre előlépő Mikósokk és a seregható Szemerja összecsapása, ugyanis a nyertes tízszer, a vesztes pedig hétszer zörgette meg ellenfele kapujának a hálóját. A kör egy döntetlent is hozott, miután a Novo és az S&Z együttese nem bírt egymással. A Bodok megpróbálta felvenni a kesztyűt a Puskás ’87 gárdájával szemben, de végül kétgólos különbséggel veszítette el a soros bajnoki meccsét. Kisebb meglepetésre a Milan hetet vágott a már bajnok Capitaly gárdájának, utóbbinak azonban még így is sikerült könnyedén behúznia a meccset.

Az eredmények: Málnás–Skála 2–1, Szemerja–Mikósokk 7–10, Novo–S&Z 1–1, Bodok–Puskás ’87 1–3, Milan–Capitaly 9–14, a Téglás Panzió állt. A rangsor: 1. Capitaly 57 pont, 2. Puskás ’87 44 p., 3. Novo 38 p., 4. Mikósokk 32 p., 5. Bodok 32 p., 6. S&Z 27 p., 7. Málnás 26 p., 8. Milan 15 p., 9. Skála 14 p., 10. Téglás Panzió 13 p., 11. Szemerja 6 p.

Az utolsó, 22. forduló programja (ma, Szabó Kati Sportcsarnok): Mikósokk–Skála (17 óra), Bodok–Téglás Panzió (18 óra), Milan–S&Z (19 óra), Málnás–Puskás ’87 (20 óra), Szemerja–Capitaly (21 óra), a Novo szabadnapos. (t)