Kezdetektől többet birtokolták a korongot a németek, a magyar kapusnak sok védenivalója volt, míg a társai kontrákra rendezkedtek be. A 8. perc végén egy gyors támadásnál Wojciech Stachowiak precíz lövéssel a léc alá bombázott. A fordulást követően is a németek irányították a játékot, de már kevesebb veszélyt jelentettek a magyar kapura. A kiállításokat követően azonos létszámban rákapcsoltak a németek, így Moritz Seider továbbított a hálóba, majd 18 másodperc múlva egy kipattanó korongot kotort a kapuba Nico Sturm, aki a szünet előtt emberelőnyben is eredményes volt. A záró harmad elején John-Jason Peterka szinte nullszögből lőtt gólt, amire a 47. percben Terbócs István válaszolt, a pakk éppen hogy a gólvonal mögé csúszott a hálóőr lábai között, aztán nem sokkal később Fejes Nándor kilőtte a bal felső sarkot. Két percre rá a második hullámban érkező Dominik Kahun értékesített egy kereszt­passzt, míg a hajrában Sebők Balázs lopott korongot félpályánál, egyedül kapura tört, azonban nem tudott betalálni, ám a túloldalon Jonas Müller a jobb felsőbe bombázott.

Eredmények: Finnország–Magyarország 7–1 (gólszerzők: Mikko Lehtonen 13., Kaapo Kakko 24., Atte Ohtamaa 41., Teemu Hartikainen 44., Kasperi Kapanen 47., Waltteri Merela 55., Joel Armia 60., illetve Sebők Balázs 27.), Németország–Magyarország 7–2 (gólszerzők: Wojciech Stachowiak 8., Moritz Seider 35., Nico Sturm 36., 38., John-Jason Peterka 42., Dominik Kahun 51., Jonas Müller 58., illetve Terbócs István 47., Fejes Nándor 49.).