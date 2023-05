A kormányfői tisztség várományosa szombaton közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifejtette: pártja azért lépett kormányra, hogy biztosítsa a politikai stabilitást és jó kormánypolitikákkal segítse a román gazdaságot és a lakosságot a többrétű válság átvészelésében. „Világos, hogy a politikusokat jelenleg nem ugyanaz foglalkoztatja, mint a lakosságot. Márpedig én azt ígértem, hogy sosem fogom a politikai érdekeket a románok érdekei elé helyezni. Ezért úgy gondolom, hogy valamennyi döntéshozónak a szakszervezeti követelések megoldását és a speciális nyugdíjak reformjával kapcsolatos hatalmas adósság rendezését kell prioritásként kezelnie. Amíg ez a két prioritás nem nyer megoldást, a leendő kormány összetételéről szóló összes tárgyalást fel kell függeszteni” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a szociáldemokrata politikus.

A nagykoalíció pártjai még a 2021 novemberében alakult Ciucă-kabinet beiktatása előtt megállapodtak abban, hogy a 2024-es választásokig hátralévő három év félidejénél – 2023 májusában – a liberális kormányfő átadja helyét a PSD kormányfőjelöltjének, a politikai erőegyensúly megőrzése érdekében pedig több más miniszteri tárcát is kicserél egymás között a két román párt. A másfél éve eltervezett „politikai vetésforgó” végrehajtását azonban ma már egyik fél sem akarja az eredeti formában végigvinni, a leendő Ciolacu-kabinet összetételéről kezdődött tárgyalások pedig csütörtökön elakadtak, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a PSD is az RMDSZ-től akart elvenni kormányzati posztokat, hogy a másik román párt hatalmi igényeit – saját veszteségét minimalizálva – kielégítse. Ezt a magyar szövetség nem volt hajlandó elfogadni.

Nem sokkal a PSD kormányfőjelöltjének kezdeményezését követően az RMDSZ és a PNL vezetői is a kormányalakítási tárgyalások felfüggesztését támogató nyilatkozatokat tettek. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke az Antena 3 hírtelevíziónak azt mondta: egyetért Ciolacu javaslatával, hiszen a kormányzás az embereket szolgálja és a társadalom prioritásai kell legyenek a kormánykoalíció prioritásai is. Dan Motreanu, a PNL alelnöke azt mondta: úgy véli, hogy valóban Nicolae Ciucă miniszterelnök a legalkalmasabb arra, hogy „kiegyensúlyozottságával és a társadalmi párbeszéd iránt mindig is tanúsított nyitottságával” megoldást találjon a szakszervezetek „egyébként jogos” követeléseire.