Bordás Beáta művészettörténész, az EMŰK vezetőjének üzenetét az intézmény munkatársa, Száraz Anna Andrea tolmácsolta. Elhangzott: „Azon túl, hogy művészettörténészként rendkívül érdekesnek és változatosnak találom Benczédi Ilona életművét, a művésznő azzal is közel került hozzám, hogy nagy közvetlenséggel betekintést engedett a fordulatokban gazdag életébe és rendkívül önironikusan, tartással mesélt a nehézségekről is, amelyeket végül a saját hasznára fordított, és a fájdalmat, dühöt, csalódást feldolgozandó kiváló alkotásokat mintázott meg”. Mint Bordás Beáta fogalmazott, a kiállított mintegy félszáz alkotás remek összképet ad az öt évtizedes életműről, korai, 1970-es években mintázott szobrok mellett a legújabb alkotások is láthatóak, a tárlatot tizenöt archív fényképpel is kiegészítették. Büszke arra, hangsúlyozta, hogy a kiállítótérben megtekinthetőek Benczédi Ilona nyolcvanas években, még a romániai korszakában készült fő művei, valamint a 2007 körül mintázott, magánéleti szempontból is kiemelkedő jelentőségű alkotásai, a Párkapcsolat sorozat darabjai és a Diadalmenet. „Ami számomra a legmegkapóbb ezekben a művekben – összegezett Bordás Beáta –, hogy Benczédi Ilona a humor széles skáláján mozog, amikor kedvelt témáját, a hétköznapi embert (embereket) ábrázolja: művein változó arányban érzékelhető az önfeledt derű, az együttérzéssel keveredő diszkrét irónia, a keserédes gúny, a csipkelődő ugratás vagy a gyöngédséggel kiegyensúlyozott szarkazmus.”

A tárlatot megnyitó Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója méltatta Benczédi Ilona csodálatos humorú szobrait, ismertette életútját, s megjegyezte, hogy a nyolcvanas években Svédországba emigrálni kényszerülő művész hosszú idő után is fontosnak tartotta, hogy hazajöjjön Erdélybe és megtisztelje az Erdélyi Művészeti Központot szobraival, jelenlétével. Egyáltalán nem meglepő, magyarázta, hogy Benczédi Sándor legendás kolozsvári szobrászművész lánya és fia követi az édesapát, hiszen „nagyon szép az, hogy átvesszük az elődök hagyományát, a nagy fák árnyékából is ki lehet nőni”. Kiemelte, Benczédi Ilona a kolozsvári egyetemi évek alatt felvérteződvén – tanítómestere Vetró Artúr szobrászművész volt – igenis megtalálta saját, különleges ízű és humorú világát, pályájának íve pedig töretlen: „amit annyira szerettünk művészetében a hetvenes, nyolcvanas években, azután is tudta folytatni, miután elhagyta szülőföldjét, Svédországban is sikerült kivívnia magának egy komoly hírnevet”. Benne maradt a végtelen humánum, az emberszeretet, műveiben emlékeztet arra, hogy az ember nem tökéletes, csak az Isten az. Munkáiban fellelhető egy Krúdy Gyulára emlékeztető esendőség, ezek az emberek nem héroszok, magyarázta, a mai világban – amikor a fiataloknak azt sulykolják, legyél hérosz, legyél a legjobb, legyél hős, mert megérdemled, és utána csodálkozunk, hogy mennyi a depressziós ember –, ezek a művek arról győznek meg, hogy kicsik, gyengék, hiúk vagyunk, nevetségesek olykor, de mégis szépek és kedvesek. Ezt tudja a művészet, olyan fricskát ad nekünk, ami egy picit fáj, de utána már túllendülünk rajta és érezzük, hogy ez az igazság, zárta gondolatait Vargha Mihály.

Végül Benczédi Ilona megköszönve a sepsiszentgyörgyieknek és az EMŰK-nek, hogy befogadták, megjegyezte, tavaly, amikor édesapja születésnapi kiállítása volt, úgy érezte, noha soha nem állított ki Székelyföldön, ő maga is idevaló. Miután megkérdezték tőle, igaz, hogy ő is szobrokat készít, arra gondolt, bár 1987-ben elment innen, de ötven éve szobrász, távozása előtt sokat dolgozott, kiállított Erdélyben is, ennek ellenére feltette magának a kérdést: „hogy lehetett engem elfelejteni”? Ez megdöbbentette, majd családi találkozójukon, látva, hogy rokonai mennyire szeretik édesapja műveit, arra gondolt, meg kellene mutatnia saját szobrait is. Amikor a mostani anyag összeállt, mesélte, egy kicsit elérzékenyült, és arra gondolt, jön haza és először nyílik itt kiállítása, először látja így összegyűjtve a munkáit, régieket és újakat, azt, hogy „mégis ki vagyok”, mindez számára akkora élmény, olyan megrázó esemény, amelyet szívből köszön.