Sikeres volt a Dizájn Hét

Több mint nyolcszáz érdeklődőt vonzott a Sepsiszentgyörgyön a dohánygyárban megszervezett Dizájn Hét – számoltak be az eseményt értékelve a szervezők. A negyedik kiadásához érkezett rendezvény számos műhelymunkát, előadásokat, valamint kiállításokat is kínált a szakma iránt érdeklődőknek és a látogatóknak, akiknek alkalmuk adódott hazai és külföldi dizájnerekkel is találkozni.

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben tartott megnyitón Damokos Csaba ötletgazda beszélt a rendezvény céljairól, kiemelve azt, hogy a Dizájn Hét egyfajta találkozási pont és szakmai fórum is a területen tevékenykedő alkotók számára.

A programokat befogadó egykori dohánygyári épület első emeletén hazai és külföldi egyetemek mutatkoztak be, de helyi és határon túli tervezők munkáit is felsorakoztatták, a kiállítások pedig egyfajta ízelítőt nyújtottak a dizájn sokoldalú arcáról, a bemutatott anyagok témája az építészettől az arculattervezésig, a divat­ipartól a formatervezésig terjedt. A látogatók ugyanakkor a Smart Hungary kiállítás révén – mely a Liszt Intézet közreműködése révén érkezett Sepsiszentgyörgyre – 24 innovatív magyar termékkel is megismerkedhettek.

A Dizájn Hét a diákoknak is kínált programokat, a meghirdetett műhelyfoglalkozásokon mintegy százan vettek részt és nyertek betekintést egyebek mellett a 3D-s nyomtatás világába. A szervezők szakmai előadásokat is programba iktattak annak reményében, hogy ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz a dizájn iránt érdeklődők és a szakemberek. Teret biztosítottak ugyanakkor a divatnak is, helyi és meghívott tervezők mutatták be alkotásaikat a dohánygyárban. Különleges színfoltnak bizonyult a kézdivásárhelyi KreCo kollekciója, amelyet első alkalommal láthatott a közönség: az alkotások tulajdonképpen szülő-gyermek öltözékek, amelyek gyermekrajzokból születtek.

A szervezők úgy vélik, „az idei Dizájn Hét talán az eddigiekhez viszonyítva a legsikeresebbnek tekinthető”, hiszen több mint 800 érdeklődőt mozgatott meg. Kiemelték, helyszínként jó választásnak bizonyult a dohánygyári épület, melynek első emeletét a rendezvény ideje alatt sikerült életre kelteni, belakni, mozgalmassá tenni.