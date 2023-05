Következő írásunk

2023-05-23: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Több mint nyolcszáz érdeklődőt vonzott a Sepsiszentgyörgyön a dohánygyárban megszervezett Dizájn Hét – számoltak be az eseményt értékelve a szervezők. A negyedik kiadásához érkezett rendezvény számos műhelymunkát, előadásokat, valamint kiállításokat is kínált a szakma iránt érdeklődőknek és a látogatóknak, akiknek alkalmuk adódott hazai és külföldi dizájnerekkel is találkozni.