Újabb egészségügyi szűrés a város peremén

Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, a Prospera Sepsi program részét képező egészségügyi szűrés első szakaszában, tavaly januárban mintegy hatszáz, a megyeszékhely peremvidékein – Szépmező, Őrkő, Csíki negyed – mélyszegénységben élő személyt vizsgáltak meg a szakemberek a civil szervezetek munkatársainak közreműködésével. Olyan embereken kívánnak segíteni, akiknek korlátozott a hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz. „Az okok nagyon különbözőek. Vannak, akik nem állnak alkalmazásban, így nem rendelkeznek egészségügyi biztosítással, sokakat az egészségügyi rendszer bonyolultsága vagy az analfabetizmus miatt az ügyintézés tántorít el, mások egyszerűen nem érzik fontosnak a betegségek megelőzését vagy idejében való kezelését” – mutatnak rá a program kapcsán kiadott közleményben. Albert András szemész főorvos, az Albert Optimun csapatának vezetője jelezte, azt remélik, hogy az első fordulóban megvizsgált emberek a pozitív tapasztalat után visszatérnek az újabb szűrővizsgálatra, ezáltal követhetővé válik egészségi állapotuk változása.

A napokban megismételték a szűrést többek közt annak érdekében, hogy azok is élhessenek a lehetőséggel, akik valamilyen oknál fogva a korábbi vizsgálatokon nem vettek részt. A Csíki negyedben zajló felmérést követően szombaton az őrkői tornateremben folytatta a munkát a csapat, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai körbejárták a telepet, mozgósítottak, értesítették az ott élőket a szűrésről. Délelőtt többen is várakoztak a sportterem előtt, és bent is nagy volt a sürgés-forgás, a paravánokkal elkülönített, rögtönzött vizsgálókban családorvos, belgyógyász, szemész és gyermeksebész fogadta a felnőtteket, gyermekeket.

Székely Róbert programfelelős érdeklődésünkre elmondta, a szemészeti és az általános belgyógyászati vizsgálatok mellett a gyermekek számára ortopédiai vizsgálat vált elérhetővé, de laborvizsgálatot is elvégeztek és testtömegindexet is számoltak. A tapasztaltakat egy személyes adatlapon rögzítették, szükség esetén pedig a családorvoshoz, szakorvoshoz irányították az érintetteket. Az utánkövetést a csapat egészségügyi mediátorai végzik – mutatott rá. Kitért arra is, jó volt a fogadtatása a szűrésnek, az emberek megértették, hogy türelmesnek kell lenniük, amíg várakoznak, sorra kerülnek, és sokan megköszönték, hogy odafigyeltek rájuk, megvizsgálták őket. Egy édesanya, aki két kisebb gyermekét vitte el a szűrésre, távozáskor lapunknak azt mondta, örül, hogy otthonához közel tudott orvoshoz menni. Betegség esetén mindig elviszi gyermekeit orvoshoz – jegyezte meg, most azonban az ő esetében derült fény porckopásra, így az orvos javaslatára neurológushoz készül a napokban.