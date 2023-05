Tavaly novemberben távozott a baróti kórháztól dr. Dan Florin Turcitu laboratóriumi orvos, aki szerződéses alapon továbbra is vállalt munkát az erdővidéki intézményben, de mivel új munkahelye mellett nem tudott napi hétórás szolgálatot vállalni Baróton, a megyei egészségbiztosítási pénztár az első harminc napban felfüggesztette, majd megszüntette a szerződést a laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozóan. Márciusig nem volt állandó laboratóriumi orvosa a kórháznak, s bár az esztendő harmadik hónapjában új szakember érkezett dr. Incze Réka személyében, a baróti kórház csak júliustól köthet új szerződést említett analízisekre. Ezt Rend Tímea azzal indokolta, ha egy szerződést megszüntetnek, fél évnek kell eltelnie újabb szerződéskötésig, a baróti kórház esetében ez június vége, július eleje. Akkor sem biztos, hogy a hónap minden napjára jut a rendelkezésre álló pénzkeretből, erre korábban is volt példa, nagyjából csak a hónap első felében tudták biztosítani az ingyenes laboratóriumi vizsgálatokat. A menedzser elmondta, áthidaló megoldásként egynapos beutalással oldották meg az olyan helyzeteket, amikor a páciens semmiképpen nem tudta kifizetni a vizsgálatot.

Egy hiányt pótoltak, van állandó labororvosa a baróti kórháznak, de néhány szakterületen továbbra is orvoshiány van. Nincs az intézményben állandó röntgen- és altatóorvos, mindkét szakon heti egy nap teljesít szolgálatot a bedolgozó szakorvos, kardiológusra és gyermekgyógyászra is még szükség lenne, mindkét szakterületen csak egy-egy orvos dolgozik, nagyon nehéz megoldani a szabadságokat – hangsúlyozta Rend Tímea. Lenne lehetőségük orvost alkalmazni, hirdették is az állásokat, de nem akad jelentkező, talán, ha lennének orvosi szolgálati lakások, vonzóbb lenne a fiatal orvosoknak Barótot választani – mondta a menedzser.