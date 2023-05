Marad a kupa Sepsiszentgyörgyön!

A sepsiszentgyörgyi csapat drámai tizenegyespárbaj után megvédte címét Nagyszebenben. A Kolozsvári Universitatea elleni, telt házas döntőben a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született gól, majd Niczuly Roland bravúros védéseinek köszönhetően a Sepsi OSK idén is magasba emelhette a serleget. A piros-fehér mezes együttest a helyszínen közel 3000 háromszéki szurkoló biztatta, akik bár kevesebben voltak, mint a kolozsvári drukkerek, így is frenetikus hangulatot varázsoltak.

Bátran kezdett a sepsiszentgyörgyi csapat, amely az első negyedórában beszorította ellenfelét, azonban Cosmin Matei szöglete után Denis Ciobotariu és Mario Rondón is kevéssel fölé fejelt. Ezt követően a Kolozsvár kezdett magára találni, a 25. percben akár a vezetést is megszerezhette volna, viszont Mamadou Thiam lövését Niczuly Roland a kapufára ütötte. Nem sokkal később Ioan Filip bal alsó sarok felé tartó lehetőségét is bravúrral hárította a háromszéki kapus. Félóra elteltével egy ellentámadás végén Dan Nistor tekert kapura, ám a labda a kapufáról vágódott vissza. A szünet előtt közel járt a gólszerzéshez Cristiano Bergodi együttese, Pavol Šafranko fordulásból próbálkozott, de Andrei Gorcea szögletre mentett.

A második félidő elején jött a mérkőzés legvitatottabb helyzete, egy sarokrúgást követően Šafranko fejelt kapura, a kolozsvári kapus a gólvonalon ráfeküdt a labdára, a sepsiszentgyörgyi játékosok szerint benn volt a labda, ám Cătălin Popa tovább engedte a játékot, ráadásul a VAR sem jelzett. Ezt követően többször is pirotechnikai eszközöket dobáltak a pályára kolozsvári ultrák, akik a lelátót is füstbe borították. A hátralévő időben bár az Universitatea mezőnyfölényben játszott, az együttesek nem kockáztattak, így következhetett a hosszabbítás. Dragoș Tescan megpattanó lövését és Gabriel Simion távoli lehetőségét védte Niczuly, míg a túloldalon Varga Roland szabadrúgását kiöklözte a kolozsvári hálóőr, ezáltal következhetett a tizenegyespárbaj.

A szétlövés drámaira sikeredett, a háromszéki csapatból Varga, Alexandru Tudorie, Ion Gheorghe, Marius Ștefănescu és Tamás Márk berúgta, míg Jonathan Rodríguez tizenegyesét Gorcea lábbal védte, Adnan Aganović pedig fölé bombázott. A kolozsvári együttestől Alexandru Chipciu, Ovidiu Bic, Tescan és Dan Nistor nem hibázott, azonban Niczuly hárította Fernandes, José Gomes és Ivan Martić tizenegyesét, így a Sepsi OSK másodszor is kupagyőztes lett, és idén is bejutott a Konferencia Liga-selejtezőbe.

Román Kupa, döntő: Sepsi OSK–Kolozsvári Universitatea 0–0 – tizenegyesekkel: 5–4.

Nagyszeben, városi stadion, 11 800 néző. Vezette: Cătălin Popa (Pitești). Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu (Dimitrov, 86.), Bălașa (Tamás, 86.), Niňaj, Dumitrescu – Matei (Gheorghe, 75.), Păun (Varga, 112.), Rodríguez, Ștefănescu – Rondón (Aganović, 46.), Šafranko (Tudorie, 75.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Kolozsvár: Gorcea – Martić, Miron, Pițian, Chipciu – Simion – Nistor, Remacle (Fernandes, 100.), Filip (Gomes, 80.), Bic – Thiam (Tescan, 99.). Vezetőedző: Ioan Sabău. Sárga lap: Ștefănescu (45.), Niczuly (90+4.), Dumitrescu (92.), illetve Martić (23.).