A paleo étrendet követőknek sem kell lemondaniuk a lángos élvezetéről /X/

A hőmérséklet csúcsra jár, a nap kitartóan süt, és nemrég mártóztál meg a Balatonban. Ebből az idilli képből már csak az hiányzik, hogy egyél egy kívül ropogós, belül foszlós lángost, amelynek a tetején persze feltét is van bőven.

Erről a hamisíthatatlan vízparti élményről sajnos kénytelen vagy lemondani, ha paleo életmódot folytatsz, hiszen a strandon kapható lángos nem igazán felel meg ennek az étrendnek. De ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy otthon te magad ne készíthetnéd el a saját paleo változatodat.

Így ugyanis pont akkorára nyújthatod, amekkorát szívesen megennél, és annyira sütheted át, amennyire szeretnéd. Arról nem is beszélve, hogy az elkészítéséhez nagyon kevés összetevőre van szükség. Kelleni fog majd az Éléskamra finoman reform paleo termékei között kapható szénhidrátcsökkentett lángos és zsebes pita lisztkeverék, néhány tojás, némi só, víz és kókuszzsír a sütéshez.

A paleo lángos elkészítésének menete

Első lépésként keverj össze egy keverőtálban 150 milliliter hideg vizet 3 darab M-es tojással, majd ezután adj hozzájuk 7 gramm sót és 200 grammot a fentebb már említett lisztkeverékből. Ezt követően keverd el alaposan a tál tartalmát, és pihentesd a tésztát körülbelül 30 percig hűvös helyen.

Miután ez az időtartam letelt, pici liszttel gyúrd át a tésztát, oszd 10 egyenlő kis gombócra, zsírozott kézzel lapítsd ki kicsit, és húzd lángos formára őket. De ez a folyamat megoldható egy olajozott lapon is, kézzel vagy sodrófával elnyújtva.

Végül pedig nem maradt más hátra, mint a sütés. Ehhez közepesen hevíts fel kókuszzsírt egy serpenyőben, és ebben süsd a lángosokat oldalanként 2-3 percig szép pirosra.

Egy javaslat a feltéthez

Bár az elkészült lángosok megtöltésére és megpakolására mindenféle földi jó létezik, de nekünk van egy bevált módszerünk a feltétre. 100 gramm totu krémet szoktunk kikeverni ízlés szerint némi fokhagymaporral és himalájai sóval. Ezt rákenjük az elkészült lángosra, és a tetejére még rakunk néhány spenótlevelet is.

A lisztkeverékből zsebes pitát is készíthetsz

Az Éléskamra finoman reform ezen lisztkeverékéből ugyanolyan egyszerűen készíthetsz akár zsebes pitát is, amely isteni lesz paleo módon elkészített gyrossal megtöltve. Az elkészítése lényegében megegyezik a lángoséval, annyi különbséggel, hogy a pihentetett, illetve átgyúrt tésztát nem 10, hanem 8 részre kell felosztani. Továbbá a pitákat nem kókuszzsírban kell kisütni, hanem be kell tolni őket a sütőbe, és 180 fokon félóra alatt készre sütni.

A cikk végén még annyi javaslattal élnénk, hogy a pihenő pitatészta alatt lisztezd be a deszkát. Így lesz ugyanis zsebes a végeredmény. Valamint a sütőt is érdemes kellőképpen előmelegíteni, hogy tényleg forró legyen a piták sütésének kezdetén is. (X)