Elnapolták a kormányváltást

Elhalasztják a kormányváltást – jelentette be pénteken reggel Nicolae Ciucă kormányfő két helyettesével, a koalíció két másik vezetőjével, Marcel Ciolacu PSD-elnökkel és Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. Úgy döntöttem, hogy nem mondok le – közölte Ciucă, aki szerdán még azt nyilatkozta, hogy pénteken távozik tisztségéből; akkor még Klaus Iohannis államfő is úgy látta, hogy június elsejéig be lehet iktatni az új, Ciolacu által vezetett kormányt, csütörtökön azonban már úgy vélte, hogy ezt el kell napolni. A kormányváltást addig halasztják, amíg a pedagógusok sztrájkját kiváltó tanügyi krízis meg nem oldódik.

Nicolae Ciucă kormányfő elmondta: ő maga is akkor vette át a tisztséget, amikor problémák voltak, ezekre azonban sikerült megoldásokat találni az egészségügyi és az energetikai válságra, utána azonban jött az ukrajnai háború, a gazdasági válság, infláció, e sorozatos válságokat azonban a kormánykoalíció megoldotta, mert felelősséget vállalt, és szilárd parlamenti többség állt mögötte. Fontosnak tartották a stabilitást, és ez meg is valósult, ennek következtében pedig sikerült leküzdeni az egymást követő válságokat, és Románia Európa harmadik legnagyobb gazdasági növekedését hozta. Az állampolgárok érdekében jártunk el – mondotta, majd emlékeztetett arra: a kormány megalakulásakor az volt az egyezség, hogy másfél év után átengedi a kormányfői tisztséget Marcel Ciolacunak. Lemondását ma kellett volna benyújtania, megfelelő egyensúlyi helyzet mellett, a koalícióban folytatott megbeszélések után azonban úgy döntöttek, hogy nem hátrálnak meg a felelősség elől, és mivel eddig sikerült megoldásokat találni a felmerült gondokra, folytatni fogják a tárgyalásokat a tanügyi szakszervezetekkel, s habár egyszerre nem lehet a 30 év alatt felgyűlt problémákat megoldani, tudatában vannak annak, hogy a tanári fizetéseket növelni kell; ebben a pillanatban azonban nem tudják az egész költségvetést egyensúlyát felborítani – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a szakszervezetekkel együtt keresik a megoldást, mert az oktatás továbbra is prioritása marad a kormánynak. Végül kifejezte reményét, hogy minél hamarabb sikerül egyezségre jutni, és akkor a kormányfőcsere is megvalósul.

A tisztség várományosaként Marcel Ciolacu elmondta: a döntést közösen hozták meg, mivel a politikai tárgyalások előtt fel kell vállalni a társadalmi problémák megoldását. Ő is kiemelte, hogy a kormány első számú prioritása az okatás és az egészségügy, amelyek gondjaira közösen keresik a megoldásokat.

Kelemen Hunor hangsúlyozta: a kormánykoalíció tagjai ismerik a problémákat, és meg is oldják őket, de ez csak fokozatosan történhet. „Előbb megoldjuk a tanügyben dolgozók problémáit, és csak azután folytatjuk a tárgyalásokat az új kormány felállásáról. Másfél évvel ezelőtt azért vállaltuk a kormányzást, hogy stabilitást, kiszámíthatóságot hozzunk, és visszaállítsuk a bizalmat a társadalomban. Ez alatt az idő alatt egyik kezünkkel építkeztünk, a másik kezünkkel meg sok tüzet el kellett oltani, mégis sikerült jó válaszokat adnunk az energiaválságra, a növekvő áraktól megvédtük a nyugdíjasokat. A kormány feladata a társadalom problémáinak megoldása. Ezt a feladatot kell nekünk elvégezni ezentúl is, mindenekelőtt megoldani a tanügyben dolgozók problémáit. Én bízom ebben a kormányban, bízom magunkban. Hosszú út előtt állunk, de ennek az útnak a végén jobb közszolgáltatásokat fogunk tudni nyújtani, és felzárkóztatjuk Romániát.” – nyilatkozta.