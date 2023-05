Örömünnep Sepsiszentgyörgyön

Előző írásunk

Elhalasztják a kormányváltást – jelentette be pénteken reggel Nicolae Ciucă kormányfő két helyettesével, a koalíció két másik vezetőjével, Marcel Ciolacu PSD-elnökkel és Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. Úgy döntöttem, hogy nem mondok le – közölte Ciucă, aki szerdán még azt nyilatkozta, hogy pénteken távozik tisztségéből; akkor még Klaus Iohannis államfő is úgy látta, hogy június elsejéig be lehet iktatni az új, Ciolacu által vezetett kormányt, csütörtökön azonban már úgy vélte, hogy ezt el kell napolni. A kormányváltást addig halasztják, amíg a pedagógusok sztrájkját kiváltó tanügyi krízis meg nem oldódik.