Brüsszelben tüntettek a gazdák

Múlt kedden a bővített visegrádi csoport országaiból több mint 200 gazda tüntetett Brüsszelben, elégedetlenségüket fejezve ki, hogy az ukrán konfliktus súlyos egyensúlyzavart és gazdasági nehézségeket okozott a gabonapiacon. A tüntetők az ellen is tiltakoztak, hogy az európai bizottság még egy évvel meghosszabbította az ukrán gabona vámmentes importját. A tüntetésen román, lengyel, magyar, cseh, bolgár és szlovák gazdák és szövetkezetek vettek részt.

Az orosz–ukrán háború miatt az unió eltörölte az ukrán gabonára a vámokat, hogy megkönnyítsék a szállítását Afrika és a közép-keleti országok felé. Az olcsó gabona elárasztotta a lengyel, román, magyar, szlovák és bolgár piacokat, miközben ezeknek csak tranzitországoknak kellett volna lenniük, így a hazai termelők csak olcsón vagy egyáltalán nem tudták értékesíteni saját gabonájukat. A másik probléma, hogy a hazai piacokat elárasztó ukrán gabonával feltelnek a tárolók, és nem lesz hely az idén beérő gabona raktározására.

A hazai tüntetők azt is kifogásolták, hogy egyre több a feldolgozott termékekkel megrakott kamion, amelyek étolajat, lisztet, kukoricadarát, cukrot szállítanak, és ezek is a hazai piacon kapják meg a vásárlót, természetesen jóval alacsonyabb áron. Így a hazai feldolgozóipar is hamarosan értékesítési gondokkal fog küszködni.

A tüntetők a vámok visszaállítását követelték az ukrán gabonára, és ideiglenes tiltást vagy csak megszabott mennyiségű import engedélyezését az ukrán tojásra, csirkehúsra, olajra, lisztre, cukorra, zöldségre és gyümölcsre. Továbbá kérik, hogy az unió különítsen el válságalapot a közép- és kelet-európai mezőgazdászok számára, amelyet ne a mezőgazdaságnak szánt alapokból vegyenek el, az unió pedig engedélyezze, hogy a saját nemzeti költségvetésekből is támogathassák a kárt szenvedett gazdákat.