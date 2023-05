A tanügyi sztrájk folytatódik, a vizsgák késhetnek

Nem sikerült kiegyezni a tanügyi szakszervezetekkel a tegnapi – Marius Budăi munkaügyi és Ligia Deca oktatási miniszterrel folytatott – tárgyalásokon sem, így az oktatási alkalmazottak múlt hétfőn kezdődött általános sztrájkja ma is folytatódik.

Tegnap ismét több ezren tüntettek Bukarestben és tizenegy megyeszékhelyen, ma pedig országszerte újabb tiltakozásokat szerveznek. Szombaton és vasárnap egyébként nem volt egyeztetés a felek között, a kormány ajánlatát pedig – amely változatlanul 2500 lejes bérpótlékot jelentene a pedagógusok és 1000 lejt a kisegítő személyzet számára, akik azonban átlag 9 százalékos béremelést is kapnának – visszautasították a szakszervezetek. Egyik vezetőjük, Marius Nistor szerint a tanév végi vizsgák bojkottálásától sem zárkóznak el: amíg a kormány így viszonyul a pedagógusok panaszaihoz, „bármi elképzelhető”. Leszögezte: a pedagógusok valós béremelést várnak. Kezdetben 60 százalékot kértek, most 25-nél tartanak, ennél többet nem engednek. A szakszervezetek sürgős találkozást kértek Klaus Iohannis államfővel, aki az első ilyen megkeresést elutasította. A sztrájk miatt már kétszer elnapolták a hatodik osztályosok országos felmérőjét (június 12-ére és 13-ára), és még nem tudni, mi lesz a nyolcadikosok záróvizsgájával, illetve az érettségivel, amelyre tegnaptól kezdődően kellene beiratkozniuk a végzősöknek, csakhogy a sztrájk miatt nem tehetik meg. A Tanulók Országos Tanácsa a tanárok követeléseinek teljesítését sürgeti a miniszterelnöknek és az oktatási miniszternek címzett tegnapi nyílt levelében, ugyanakkor kéri, hogy szabjanak meg egy gyorsított eljárást az érettségi vizsgára való feliratkozásra. A diákok emlékeztetnek, hogy a tizenkettedikesek számára a jövő héten érne véget a tanév, de még nem tudják, miként fogják lezárni a jegyeiket. A szervezet szerint csak úgy van esély arra, hogy az országos vizsgákat az eredetileg megszabott ütemterv szerint szervezzék meg, ha a kormány érdemben reagál a tanügyi alkalmazottak követeléseire és helyreállítja az egyensúlyt az ágazatban. Ligia Deca oktatási miniszter a tegnapi tárgyalások után kijelentette, hogy egyetlen diák sem marad lezáratlanul, és minden vizsgát megtartanak az idén is.