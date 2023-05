Forronganak a vasutasok is

A vasutasok elégedetlenek a munkakörülményeikkel, és felróják az ösztönző bérrendszer hiányát, de a vasutasok jogállását szabályozó törvény gyakorlatba ültetésének késése és a szerelvények egyre romló állapota miatt is tiltakoztak a vasúti fuvarozók szakszervezeteinek szövetsége által szervezett megmozdulás résztvevői. Felróják azt is, hogy bár 2023-ban tavalyhoz képest „kétszeresére nőttek az árak”, a CFR személyszállító vállalatának idei költségvetése kisebb a 2022-esnél. A Digi 24 hírtelevízió szerint az államvasút alkalmazottainak átlagbére havi nettó 4200 lej, az átlagéletkoruk pedig 50 év. A tüntetésnek nagyobb nyomatékot ad, hogy ezen a napon is történt egy baleset: Scânteia községben (nagyjából 150 kilométerre az indulástól, 30 kilométerrel a célba érkezés előtt) kigyúlt a Tecuci–Iaşi vonalon közlekedő személyvonat mozdonya, és 200 személyt le kellett szállítani a szerelvényről; őket egy másik vonattal vitték tovább. Április végétől ez volt az ötödik mozdonytűz Romániában.