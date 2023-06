Többe kerül az iskolaépületek felújítása

Benedek-Huszár János polgármester a határozattervezetek előterjesztésekor felelevenítette a pályázatok előéletét. Tavaly elkészítették a topográfiai és geológiai felmérést, az energetikai szakértői véleményezést, amelyek alapján sikeresen szerepeltek a PNRR kiírásán, idén februárban aláírta a vonatkozó szerződéseket, az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy elkészíti a megvalósíthatósági tanulmányokat, a múlt havi tanácsülésen pedig jóváhagyták mindegyik beruházás tervtémáját.

Időközben öt beruházás esetében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, azok pedig az alkalmazott műszaki megoldások mellett már költségvetést is tartalmaznak. Az iratokból kitetszik: a PNRR által biztosított 440 eurós négyzetméterenkénti támogatás nem lesz elég. Hogy melyik épület felújításához mennyivel kell hozzájárulniuk, azt az építési engedély kibocsátásához szükséges műszaki kiviteli terv elkészülte után lehet megbecsülni, hiszen az már anyagszükségleti listát is tartalmaz, viszont a végső összeg majd a közbeszerzési eljárás után derül ki – mondotta a polgármester. A városvezető javasolta a testületnek, a beruházásokat a mostani költségvetéssel fogadják el.

A régi tornateremet nem csak felújítani, szigetelni akarják, de tetejét is javítják, meg kell oldani a beavatkozások során megsérült burkolati elemek javítását és cseréjét, ráadásul – mivel földrengésveszélynek kitett épület – megerősítésére is oda kell figyelni. A PNRR a szerződés szerint 2,288 millió lejt biztosít, a megvalósításhoz szükséges összeg pedig 4,18 millió lejjel több, azaz 6,47 millió lej. Az iskola területén lévő műhely felújítása 2,34 millió lej helyett 6,87 millióba kerülne. Lehet olcsóbb is, ha később lemondanak az épület padlásterének tűzvédelmi szempontok szerinti újjáépítéséről, akkor viszont a jelenleg használt felületet le kellene teljesen zárniuk – figyelmeztetett a polgármester. A régi iskolaépület felújításánál nagyobb költséget jelent a tető részleges és a héjazat teljes cseréje, a párkányzatok javítása, az illemhely beköltöztetése az alagsorba. A megállapodás értelmében 1,32 millió lej áll rendelkezésükre a szükséges 2,95 millió helyett. A köpeci általános iskolánál szigetelnek, a fatárolót az alagsorból elköltöztetik, hőszivattyús fűtési rendszert alakítanának ki. A rendelkezésükre álló összeg 3,11 millió lej, amihez még 1,4 milliót kellene hozzáadnia a városházának. A polgármesteri hivatal melletti iskolaépület szigetelésére 1,7 millió lejük van, de további 651 ezer lejre lesz szükség.

Bán István független tanácstag úgy vélte, Barótnak csak a most jelzett beruházásokhoz tízmillió lejt meghaladó önrészt kellene biztosítania, ha pedig a többi PNRR-s pályázatot is hozzáadja, akkor legalább húszmillió lejt kellene kitennie. Miből lesz ennyi pénze a városnak? – kérdezte. Jobban tennék, ha csak egy-két épület rendbetevésére összpontosítanának, s azt meg is valósítanák. Meg kellene gondolni, miképp cselekszenek, mert nem kizárt – figyelmeztetett –, hogy a helyreállítási terv is, akárcsak a Saligny-program, félbeszakad, és Barót marad a kárral. Mint mondotta, kétségei vannak, hogy a pályázatból származó pénz megérkezik és a városnak is lesz elég fedezete ahhoz, hogy az önrészt biztosítani tudja.

Szabó Péter ülésvezető rákérdezett Benedek-Huszár Jánosnál, kíván-e a Bán István által felhozottakra válaszolni, mire a városvezető csak annyit mondott, a maga részéről mindent elmondott. A szavazáskor mindegyik napirendi pontot egyhangúan fogadta el a tanács. Bán István már előre jelezte, kétségei ellenére ő is megszavazza azokat, ellenkező esetben fejlődés- és iskolaellenesnek fogják titulálni.