Elkészült a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola „fiatalabb” épületének energiahatékonysága növelését célzó beruházás megvalósíthatósági tanulmánya, a városi képviselő-testület tagjai is rábólintottak a legutóbbi tanácsülésen. Ezzel a döntéssel az önkormányzat kiírhatja a műszaki terv elkészítőjének kiválasztására a versenytárgyalást. A beruházást a város az Országos Helyreállítási Terv keretében elnyert támogatásból finanszírozza.

A csütörtökön elfogadott tanulmány szerint a díszteremnek és a tornatermeknek is otthont adó, fiatalabbik épületen végrehajtandó munkálatok becsült értéke meghaladja a 18,4 millió lejt, a vissza nem térítendő támogatás közel 10 millió lej, a többi az önkormányzatra hárul.

Lapunk kérdésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy következhet a műszaki terv odaítélésére a licit kiírása, majd ha a terv megvan, a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés. A Váradi József Általános Iskolánál a helyzet egy kissé bonyolultabb, mert két épülete van, s külön zajlanak az előzetes folyamatok. A pár évtizeddel idősebb épület esetében a megvalósíthatósági tanulmány már korábban elkészült, a műszaki terv elkészítését is odaítélték, és két héten belül kezdődhet a tervezés. Jelen állás szerint mindkét ingatlannál a kivitelezés leghamarabb jövő évben kezdődhet el. Mindkét épületet hőszigetelik, nyílászárókat cserélnek, a fűtésrendszert, közműveket, valamint a villanyhálózatot korszerűsítik, a helyiségeket is felújítják, illetve az ingatlanokat napelemekkel is ellátják.

Mint ismert, Sepsiszentgyörgy önkormányzata nyolc tanintézmény (iskolák és óvodák) épületei energiahatékonyságának növelésére pályázott sikeresen az uniós finanszírozású Országos Helyreállítási Alapnál, ezek egyike a Váradi József Általános Iskola. A nyolc tanintézet kivétel nélkül több mint ötven éve épült ingatlanokban működik, a beruházások nyomán várhatóan ötven százalékkal csökkenhetnek a fűtésköltségek.