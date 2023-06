A megyei hivatal összesen 11,6 millió eurót fizetett ki október óta, ebből 9,68 millió euró az unió vidékfejlesztési alapjából származik, a különbözetet a hazai költségvetésből állták. A vidékfejlesztési év nem azonos a naptári évvel, október 15-től október 14-ig tart. Az igazgatónő arra számít, hogy október 14-ig 18 millió eurót fognak kifizetni a pályázóknak, és valószínű, hogy ezzel az értékkel megőrzik az országos első helyet.

Természetesen ennek egyik feltétele, hogy a mezőgazdaságigép-gyártók időben gyártsák és szállítsák le a forgalmazókhoz a sikeresen pályázók megrendeléseit. A megyei hivatalnak még kifizetnivalója van a fiatal gazdák megtelepedésének támogatásánál (6.1-es intézkedés), közel 1,5 millió euró, a kisgazdaságok támogatásánál, közel 1 millió euró (e két intézkedésnél a második részletet a szerződés megkötése után legtöbb három éven belül fizetik ki), valamint az élelmiszerellátási láncban szereplők partnerségeinek támogatásánál (16.4-es intézkedés). Ez utóbbinál több mint 1,5 millió eurót fizetnek ki a hét nyertes megyebeli pályázatra.

A legtöbb pályázati pénzt a gazdaságok korszerűsítését szolgáló 4.1-es intézkedésnél, az átmeneti időszakban (2021-es és 2022-es év) letett pályázatokra fogják fizetni. Az igazgatónőtől kapott információ szerint itt nyolc összetevőre lehetett pályázni, a megyei gazdák nagyon jól szerepeltek, összesen 84 pályázatot tettek le, az igényelt támogatás 73,7 millió euró. Ezzel az értékkel Kovászna megye az első az országban. A letett pályázatok támogatási értékénél a második helyen Konstanca megye áll, jóval kisebb összeggel, mindössze 46 millió euróval.

A megyében a legtöbb pályázatot a burgonyatermesztők tették le egyszerű gépvásárlásra vagy a burgonya eladásra való előkészítéséhez (válogatás, mosás, szárítás, csomagolás, címkézés) szükséges felszereléssorok beszerzésére. 15 nagy értékű pályázatot tettek le az állattenyésztők is. A szövetkezeti mozgalom is elindult, a 84 pályázatból 38-at növénytermesztő és állattenyésztő szövetkezet nyújtott be.

A 84 pályázatból 13 építkezést is magában foglal, így ezeket a gyulafehérvári régiós központ szakemberei bírálták el, és a kifizetés is onnan történik.

Az országos rangsorolás után a megyében elbírált 71 pályázatból 67 pályázóval kötötték meg a szerződést, 4 pályázat nem volt sikeres, vagy azért, mert alacsony volt a pontszáma, vagy, mert az illető összetevőnél elfogyott a pénz. A 67 sikeresen pályázó összesen 62,64 millió eurót kap, aminek egy részét a hivatal már ki is fizette a gazdaságuk fejlesztésére.