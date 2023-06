Folytatódik a sztrájk

Nem látnak elég biztosítékot

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret tanügyi szakszervezeti szövetség közös közleménye kifejti, az általuk képviselt tanügyi alkalmazottak nevében továbbra is kérik: a kormány és a hatalmon levő politikai pártok foglalják jogszabályba, hogy a kezdő tanárok fizetése nem lehet kisebb a bruttó országos átlagbérnél, és hogy az összes oktató fizetése fokozatosan nő a funkció, a képzettség, a szolgálati idő és a szakmai fokozat függvényében. A szakszervezetek sérelmezik, hogy ezeket a feltételeket nem foglalták bele az új közoktatási törvénybe, és a 2023/53-as sürgősségi kormányrendeletnek is csak az indoklásában szerepel. A közleményt Simion Hăncescu, a FSLI elnöke, és Marius Ovidiu Nistor, a Spiru Haret szakszervezeti szövetség vezetője írta alá.

A dokumentum szerint a tanügyi alkalmazottak elégedetlenek azzal is, hogy a javasolt bértáblát három év alatt léptetnék érvénybe. A szakszervezetek kérik ennek a periódusnak a lerövidítését. Hozzáteszik, hogy a 2023/53-as sürgősségi kormányrendeletben előirányzott összegeket a szakszervezeti tagok túl alacsonynak tartják.

„Ahogy az elején is mondtuk, ez a sztrájk nem csak a bérekről szól. A tiltakozásnak ez a szélsőséges formája az oktatás jövőjéről is szól, arról, hogy a társadalom hogyan gondolkodik a tanári szakmáról. Azonban az a mód, ahogyan a kormány és a kormányon lévő politikai pártok vezetői kezelték az eseményeket 2023. május 10-től (az oktatási dolgozók által szervezett első tüntetés időpontjától) mostanig, arra enged következtetni, hogy a sztrájk lezártával visszatérnek a régi szokásaikhoz, azaz: továbbra sem fognak befektetni az oktatásba és a tanügyi alkalmazottakba. Ez a probléma, politikus urak, elnök úr” – írják a szakszervezetek.

Hozzáteszik, a kormány nem győzte meg őket arról, hogy a sztrájk után valóban be fog fektetni az oktatásba, és nem hiszik el, hogy a konszolidált költségvetési kiadások 15 százalékát valóban oktatásra fordítják, mivel azt sem tartották be tíz éven keresztül, hogy a GDP 6 százalékát fordítják erre az ágazatra. „Ne veszekedjenek velünk, ne küldjenek vissza az osztálytermekbe! Változtassanak a hangnemükön, és vállalják fel, hogy mától nemzeti prioritássá válik az oktatás! És nemcsak számunkra, a rendszer alkalmazottai számára, hanem a több mint hárommillió tanuló számára is, akiknek a háta mögé próbálnak elbújni, és akiket megpróbálnak nyilatkozataikkal ellenünk fordítani!” – üzenik a szakszervezetek a politikusoknak.

Ciucă üzenete

„A gyermekeink jövőjét meghatározó fordulóponthoz érkeztünk a romániai oktatás tekintetében. A tanügyi sztrájk egy olyan realitásból eredt, ami párbeszéd útján javítható, és én miniszterelnökként tiszteletről és nyitottságról tettem tanúbizonyságot a tanügyi rendszer képviselőivel folytatott konzultációk során, illetve a megfogalmazott követelésekre válaszként elfogadott intézkedésekkel. Mindannyian szeretnénk megteremteni a minőségi oktatás kedvező kereteit, ezt fel is vállaltuk és neki is fogtunk a bérezés méltányos újragondolásának – ezt közöltük is tárgyalópartnereinkkel. Ezeket a kérdéseket azonban felelősséggel és realizmussal kezeljük, kijelölve a prioritást élvező szükséges erőforrásokat” – üzente a miniszterelnök.

Nicolae Ciucă hozzátette: a kormány elfoglalhatóvá tette a szabad tanári állásokat, az új bértábla biztosítja a tanárok fizetésemelését, dolgoznak az iskolai infrastruktúra korszerűsítésén. Az országos helyreállítási tervből (PNRR) 3,6 milliárd eurót különítenek el bölcsődék, óvodák, iskolák építésére, illetve felújítására és digitalizálására. Az összeget állami költségvetésből egészítik ki – sorolta. A kormányfő hangsúlyozta továbbá az oktatás fontosságát, kifejtette, hogy a fiatal nemzedékek nevelése a tanárok, szülők és az egész társadalom állandó felelőssége.

A tanárokhoz intézett üzenetében Ciucă végül ismét tiszteletét fejezte ki választott hivatásuk iránt. „Önök a partnereink ebben az egész folyamatban, amellyel a romániai iskolákba és az oktatási törvény megvalósításába vetett bizalmat szeretnénk megerősíteni” – üzente a miniszterelnök az oktatóknak. Az oktatás napja apropóján Ciucă felidézte, hogy azért esett a választás erre a dátumra, mert ekkor született az első román nyelvű iskola megalapítója, Gheorghe Lazăr.