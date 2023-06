Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Június 9-én, pénteken 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban újra bemutatják a Petőfi emléke előtt tisztelgő Élni fogunk szabadon című folklórműsort Ivácson László rendezésében. A produkció az alföldi tájon született költőnek a Székelyföld népeivel való kapcsolatát mutatja be, az 1848–1949-es évek hangulatának változatait, az aktuális események nyomán támadó lelkesedést, együttérzést. Az előadásokra jegyet a városi szervezőirodában vásárolhatnak az érdeklődők. A jegyiroda nyitvatartási rendje: ma 8–16 óráig, csütörtökön 8–18 óráig, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

Zene

AKADÉMIAI HANGVERSENY. Ma 17 órától az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6 sz.) a Plugor Sándor Líceum zongora szakos diákjai lépnek fel: Barbara Ghiuri, Csatlós Hanna, Salamon Adrienn, Hollanda Panna Stăncescu, Gerda Stekbauer, Csomós Hanna, Lovász Zsófia, Kovács Krisztina, Maya Maria Coteață, Andreea Janett Vișoiu és Bianca Simion. Szervező / felkészítő tanár: Rápolti Irma. Műsoron G. F. Haendel, D. Scarlatti, G. H. Stölzel, F. le Couppey, M. Clementi, J. Haydn, L. van Beethoven, H. Bertini, C. Czerny, I. Mureșianu, D. Kabalevsky, C. M. von Weber és Bartók művei. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Megjelent

A júniusi Korunk témája: Performativitás a művészetekben. Milyen az a művészet, ahol maga az emberi test a megmunkálandó anyag? Mit mondanak a kortárs társadalomelméletek a színre vitt életek mítoszairól? Mit tudnak ebből megmutatni például az Elvis Presley életrajzából ihletődő filmek? Mennyiben tud igazivá válni a színpadon a verejték és a vér, hol húzódnak a realitáseffektusok határai? Hogyan látunk rá a költészet történetére, ha kiemelten figyelünk Csokonai Vitéz Mihály zenéhez való viszonyára, a slam poetryre, a dalszövegekre, vagy akár a szövegcentrikus zenék videóklipjeire? A performativitás kérdése a művészetekben korszakonként újragondolható ‒ és jelenleg kiemelten aktuális. A tematikus összeállítás különböző területeken vizsgálja a kérdéskört, a virtualitásra, médiumokra, identitás-performance-okra is figyelve. A lapszám szerzői többek között Kányádi Iréne, K. Hor­váth Zsolt, Jákfalvi Magdolna, Csörsz Rumen István, André Ferenc, Szabó R. Ádám, Lakatos Miska, Balázs Imre József, Fodor János.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Június 9-én, pénteken 11 órától és 13-án, kedden 18 órától Csillagpalota című babaszínházi előadását játssza a sepsiszentgyörgyi bábos társulat Benkő Éva és Péter Orsolya rendezésében. Az előadás helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme (Szabadság tér 1. szám), ahová szeretettel várnak minden egy év fölötti nézőt és az őt kísérő felnőttet. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet. További információk a facebook.com/Cimborak oldalon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Reggeli csendesség Kertész Máriá­val, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 9 órától Görgényi Tünde szerkesztőasszisztens és önkéntes munkatársai fogadják az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 9.50-től Jézus Szíve litánia, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Macskarisztokraták (magyarul beszélő), 16.15-től A kis hableány (románul beszélő), 18 órától Pókember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 18.45-től Ráadásszerelem (román feliratos), 20.30-tól Ürömapám (román feliratos), 20.45-től Veszedelmes vonzódás (magyar feliratos).

Hitvilág

SZENTMISE ÉS KÖRMENET SEPSISZENTGYÖRGY FŐTERÉN. Június 8-án, csütörtökön úrnapja, Jézus Szent Testének és Szent Vérének kötelező főünnepe. Az ünnepi szentmise 18.30 órától a főtéren lesz, a körmenet pedig a park körül a város katolikus plébániáinak közös szervezésében. Mindenkit szeretettel várnak. Kérik a gyerekeket, hogy gyűjtsenek arra az estére virágszirmot, mert ők fognak menni a körmenetben az Oltáriszentség előtt és virágot hintve szőnyeget készíteni az Úrnak.

TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET ÉS CSALÁDNAP. Június 11-én, vasárnap 11 órától tanévzáró istentiszteletet és családnapot tartanak a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben. Vendégük lesz Berecz András. A programot gyermekfoglalkozás, meseszövés, kézműves-tevékenységek, játék és tálentumvásár színesíti.

Bagdy Emőke Sepsiszentgyörgyön

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) meghívására Sepsiszentgyörgyre látogat Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. A neves szakember az MCC Szülők Akadémiája című rendezvénysorozata keretében tart nyilvános előadást A személyiségfejlődés útja: esélyek, veszélyek, perspektívák címmel június 8-án, csütörtökön 18 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a feliratkozas.mcc.ro/sepsiszentgyorgy-a-szemelyisegfejlodes-utja webcímen lehet.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Pákéban és Orbaiteleken, csütörtökön Zabolán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ELMARAD A JOGI TANACSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos szerkesztőségünkben tartandó szerdai ingyenes jogi tanácsadása elmarad.

EKE-TÚRA. A háromszéki EKE szombaton rododendrontúrát szervez a Csukás-hegységbe a következő útvonalon: Bratocsa-hágó (1263 m) – Relé (1360 m) – Galamb – Bratocsa-kapu – Szfinx – Bratocsa-csúcs (1827 m) – Dávid és Góliát, Tigáj-nyereg (1745 m). Indulás 8 órakor a Sugás Áruháztól. Túravezető: Dukrét Lajos.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 324 903). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.