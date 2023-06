Hosszas kényszerszünet után újra megrendezték a Tusnád Kupa karateversenyt, amely egyben emléktorna is volt a néhai György Gellért karatés előtt tisztelegve. Az idei eseményre húsz egyesületből 310 sportoló 600 nevezést nyújtott be a különböző korosztályokban, amely az eddigi legtöbb a viadal történetében.

A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club a tusnádfürdői megmérettetésen 45 versenyzővel vett részt, akik 77 versenyszámban léptek tatamira. A háromszéki karatésok 56 alkalommal álltak dobogóra, huszonkétszer első, tizenhétszer második és tizenhétszer harmadik helyen végeztek, így a legeredményesebb egyesületként zártak. Vass Hunor edző elmondta, remek hangulatban zajlott az idei Tusnád Kupa, sok szülő és nagyszülő ellátogatott szurkolni gyermekének, unokájának. A szakosztályvezető hozzátette, lehetőséget adtak a versenyzés kipróbálására a kezdő sportolóknak is, akik méltóképp helytálltak. „Nagy segítség volt számomra, hogy az ifjúsági versenyzők ellátták az edzői feladatokat, így együtt dolgozhattunk az azonos cél érdekében. A többség utoljára versenyzett ebben az idényben. Még hátravan a Youth League sorozat horvátországi állomása, egyesületünk négy sportolóval utazik július elején a dalmáciai városba” – fogalmazott Vass Hunor, aki köszöni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Kovászna Megye Tanácsa támogatását.

Eredmények:

* első hely: Daragics Viktória (+18 év, open, illetve 16–17 év, +52 kg), Sala Bíborka (10–11 év, -36 kg, illetve 12–13 év, -40 kg), Antal Gréta (12–13 év, -45 kg), Borbély Eszter (14–15 év, +48 kg), Halmágyi Chanel (14–15 év, -48 kg, illetve 16–17 év, -52 kg), Bucsi Anna (6–7 év, +24 kg), Sajgó Anna Dorka (8–9 év, +33 kg), Péter Andrea (8–9 év, -28 kg), Dezső Anna (8–9 év, -33 kg), Albert Anna (6 év alatt, -24 kg), Taranek Bernád (10–11 év, +41 kg), Kányádi Mihály (10–11 év, -36 kg, illetve 12–13 év, -45 kg), Péter-Csiki Csanád (12–13 év, +50 kg), Fejér Milán (12–13 év, -50 kg), Both Balázs Kund (6–7 év, -25 kg), Para Lőrinc (8–9 év, +36 kg), Maróti Zalán (8–9 év, -31 kg), Albert Ákos (8–9 év, -31 kg)

* második hely: Both Bíborka (10–11 év, +36 kg), Olosz Panna (10–11 év, -32 kg), Sajgó Anna Dorka (10–11 év, -36 kg), Varga Zselyke (12–13 év, -40 kg), Márkó Kincső (12–13 év, -45 kg), Jakab Eszter (14–15 év, +48 kg), Fazakas Adrienn (14–15 év, -48 kg), Tamási Panna Fruzsina (16–17 év, +52 kg), Péterfi Laura (6–7 év, +24 kg), Pap Adrienn (8–9 év, -28 kg), Koncz Gyopárka (8–9 év, -33 kg), Para Lőrinc (10–11 év, -36 kg), Bucsi Balázs (10–11 év, -41 kg), Olosz Gábor (12–13 év, -45 kg, illetve 14–15 év, -55 kg), Tischler Botond (12–13 év, -50 kg), Péter-Csiki Csanád (14–15 év, +55 kg)

* harmadik hely: Varga Zselyke (10–11 év, +36 kg), Koncz Gyopárka (10–11 év, -32 kg), Borbély Eszter (12–13 év, +45 kg), Olosz Panna (12–13 év, -40 kg), Fazakas Adrienn (12–13 év, -40 kg), András-Nagy Patrícia (12–13 év, -45 kg), Both Bíborka (12–13 év, -45 kg), Tamási Panna Fruzsina (14–15 év, +48 kg), Jankó Andrea (14–15 év, +48 kg), Antal Gréta (14–15 év, -48 kg), András-Nagy Dorottya (8–9 év, +33 kg), Béres Regina (6 év alatt, -24 kg), Bogdán R. Attila (10–11 év, -36 kg), Albert Ákos (10–11 év, -36 kg), Fejér Milán (14–15 év, -55 kg), Fazakas Erik (6–7 év, +25 kg), Benkő János Ma­gor (6–7 év, -25 kg). (miska)