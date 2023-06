Ukrajnai vendégek a mikóújfalusi táborban

Tischler Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat hazai főtitkára lapunknak elmondta, 8–12 év közötti, háborús övezetből származó vagy áthelyezett, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek táboroztak kedd reggelig Mikóújfaluban, a csapatot néhány pedagógus és intézményvezető kísérte. Jelezte, olyan gyermekekről van szó, akiknek édesapja, testvére a fronton van, és volt köztük olyan is, akinek szülei a harcok áldozatává váltak. Megjegyezte, amikor legutóbb Kamjanec térségében jártak – a térségben a szervezet előző év tavaszától végez segítő munkát –, szólt a légiriadó, az áramellátás, a fűtés sem volt folyamatos, így már akkor eldöntötték, abból a környezetből néhány napra elhozzák a gyermekeket. A Háromszéken töltött egy hét az ismerkedésen, barátkozáson túl alkalmat biztosított arra, hogy a vendégek meglátogassák vidékünket: jártak a Smaragd-tónál, Csíksomlyón, ellátogattak a Dinó parkba és a törcsvári kastélyhoz, június elsején pedig a sepsiszentgyörgyi gyermeknapi rendezvényekbe is bekapcsolódtak, a táborban pedig kézműves-foglalkozásokon vettek részt. A házigazdák és vendégek kommunikációját a szervezet néhány Szeretvásárról érkező, a romániai ukrán közösséghez tartozó önkéntese segítette, a mindennapi teendők ellátásába további 11 máltás önkéntes kapcsolódott be. Tischler Ferenc elmondta, kísérőik szerint a gyermekeknek sikerült megnyugodniuk, felszabadulniuk az itt töltött néhány nap alatt, s erre szükségük is volt felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, hiszen ott, ahol laknak, rendszeresek a légiriadók, ami nagy nyomást gyakorol rájuk. Jól jött ez a hét mindannyiuknak, örülünk, hogy ezzel is segíthettünk – jegyezte meg a szeretetszolgálat főtitkára.

Az ukrajnai vendégek utaztatása, ellátása a szeretetszolgálat és partnereinek összefogása révén valósult meg.