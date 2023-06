Őrkői gyermekek a Magmában

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület által indított pRObléMA program egyik eleme az a négynapos műhelymunka, amelyet május 15–18. között tartottak a Magmában. Azok a roma származású gyermekek vettek részt ezen a foglalkozáson, akiket családjaikkal együtt otthonaik újjáépítése miatt ideiglenesen elköltöztettek az Őrkőről, így mindannyian más élethelyzetbe kerültek. Mintegy 12–14 fő, változó életkorú résztvevő kapcsolódott be a délutánonként tartott, a Magmára jellemző, különleges képzőművészeti technikákat ismertető tevékenységekbe, melynek eredményeként a fiatalok saját műveket is létrehoztak, azokat a gyermeknap alkalmával egy sepsiszentgyörgyi kiállításon be is mutatták. Eme különleges alkotói folyamatról Kispál Ágnes Evelin és Kispál Attila, a Magma munkatársai beszéltek lapunknak.

A résztvevők a közös ebédelést követően az iskolából érkeztek naponta a Magmába. Előbb ismerkedtek a kiállítótérrel és a műhelymunka irányítóival, műtermi körülmények közti fotózáson vettek részt, és nagyon tetszett nekik, amikor egy talapzatra állva, „kiemelve” fényképezték őket. Majd felhasználva ezeket a fotókat, fotogram, kollázs készítésével foglalkoztak (mint mondták, elbűvölte őket, amikor a sötét laborban a „csodavízben” megjelent a kép). Rajzoltak is, nemcsak önmagukat, hanem azoknak a tömbházlakásoknak az alaprajzát, tárgyait, ahol jelenleg élnek. Egyedi, pop-artos, Andy Warhol-os stílusban is készítettek portrét, ehhez felhasználták a róluk rögzített fénykép fóliára nyomtatott negatívját, de ezen kívül többféle, átdolgozott és jól sikerült arcképet is készítettek, az egész alakos fotókhoz előszeretettel társították a lovat – állatokat ábrázoló kivágásaik közül „a ló volt a nyerő”. Sőt, egy kisfiú elmesélte azt is, hogy az új környezetben legjobban a ló hiányzik. Az őrkői fiúk mindannyian a lovat s legtöbben a zenét is szeretik. Többen mondták, hiányzik nekik a megszokott otthoni – „fenti” – környezet, a közösség, a barátok, a lovak, de a költözés jó oldalát is látják, a kényelmes lakás és a meleg víz előnyét. Fényképezés közben az is kiderült, némelyek bizalmatlanok, megjegyezték, nem akarnak „benne lenni az újságban”, vagy a közösségi oldalakon, ám eközben előfordul, hogy rendszeresen osztanak meg magukról zenés videókat a Tik-Tokon.

Az is kiderült a résztvevőkről, hogy a színházon kívül kevés központi épületet ismernek, sokan még moziban sem voltak, és némelyek inkább csak Szent György Napok alkalmával járnak le a városba. A műhelymunkát vezetők úgy vélik, az őrkői gyermekek esetében szükséges lenne az állandó, hosszabb távú, a várost és közösségét ismertető foglalkozás, másképp nehezen remélhető változás. Az általuk megismert gyermekekről elmondták, akarnak tanulni és mindannyian nagyon örültek a róluk készített, papírra kinyomtatott és nekik ajándékozott fényképeknek. A projekt kapcsán megjegyezték, nemcsak a képzőművészeti tevékenység, hanem az együtt töltött idő, az alkotásra való ösztönzés is hasznos volt számukra, és bíznak benne, hogy a Magmában töltött napok élményként maradnak meg – hangoztatta Kispál Attila.