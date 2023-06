Nagy Gábor szerint ma már pontos adatok is megerősítik az egy nappal korábbi becslést, mely szerint a szakszervezeti tömb tagságának több mint 80 százaléka kitart a munkabeszüntetés mellett, és ez az arány a megyére is érvényes. Lapunk kérdésére azt is megerősítette, hogy a sztrájkolók aránya a Bodzavidéken a legnagyobb, meghaladja a kilencven százalékot. Kérdésünkre, hogy a van-e tudomásuk olyan tanintézetről, melyben visszaléptek volna a tiltakozástól és folytatják az oktatást, elmondta, hogy pár ilyen esetről tudnak, ezek közt Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakképző Líceumot említette. Lapunk kiderítette, hogy az illető tanintézetben a tanerők közül négyen csatlakoztak a sztrájkhoz, majd ők is visszaléptek, így ott zajlik az oktatás. A Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban is tanítanak, míg a többi középiskolában – a Bod Péter Tanítóképzőben, a Nagy Mózes Elméleti Líceumban, valamint az Apor Péter Szaklíceumban – sztrájkolnak a pedagógusok. Sepsiszentgyörgyön intézményi szinten sehol nem tértek vissza teljesen az oktatáshoz, de vannak pedagógusok, akik megtartják az óráikat. Baróton és Kovásznán is hasonló a helyzet.

Nagy Gábor szerint az adatok alapján egyelőre nincs veszélyben a munkabeszüntetés, ma is folytatódik a tiltakozás. A sztrájk általános beszüntetéséről ugyanakkor nem ők döntenek helyben, ez az országos szakszervezeti szövetségektől függ. Az elnök ugyanakkor kifejtette, hogy a kormány eddigi ajánlata, illetve lépései továbbra is elfogadhatatlanok, sőt, szégyenletesek. Nem igazán bíznak abban, hogy a pályakezdő pedagógusok fizetésének az átlagbér szintjére történő emelése jövő januártól meg is valósul, hiszen a kisegítő személyzet 2017-ben elfogadott bértörvény szerinti fizetésemelése is komoly késéssel történt meg, ráadásul nem is a várt arányban, arról nem is beszélve, hogy a tanárok is három év késéssel kapták meg azt az összeget, amely a jogszabályban szerepel. És ehhez is több rendben tiltakozniuk, tüntetniük kellett.