Kormányzati dokumentum szavatolja a tanügyi béremeléseket

A kormány közleménye szerint Nicolae Ciucă miniszterelnök telefonon tárgyalt a tanügyi szakszervezetek vezetőivel, majd felkérte az oktatási és a munkaügyi minisztert, hogy készítsenek elő egy memorandumot a tanügyi alkalmazottak béremeléséről, amelyet a jövő évben hatályba lépő új közalkalmazotti bértörvénybe foglalnak majd. A dokumentumot mai ülésén fogadja el a kormány, majd megjelenik a Hivatalos Közlönyben.

A közlemény szerint a kabinet ezzel megerősíti azt a vállalását, miszerint az oktatási ágazat prioritást fog élvezni az új közalkalmazotti bértörvényben, és a pályakezdő pedagógusok fizetése nem lesz kisebb a bruttó átlagbérnél. „A memorandumban foglalt kormányzati garanciákat a koalíciós pártok is felvállalták” – olvasható a közleményben.

A Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség elnöke, Marius Nistor tegnap azt nyilatkozta, hogy az általános sztrájk akkor fog véget érni, amikor a kormány a tanügyi alkalmazottak által is elfogadott megoldással áll elő. Ugyanakkor bejelentette, hogy pénteken újabb nagyszabású tüntetést tartanának Bukarestben húszezer személy részvételével. A szakszervezeti bizalmi szerint egyelőre nem indokolt az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi elhalasztása, de minél inkább elhúzódik a munkabeszüntetés, annál nagyobb ennek a kockázata.

A Digi24 hírtelevízió által idézett George Purcaru, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) alelnöke a memorandum kapcsán elmondta, elemezni fogják a Hivatalos Közlönyben közzétett dokumentumot, illetve azt, hogy milyen jogi következményei lehetnek, mert nem akarnak csupán ígéretekkel maradni.

Ciolacu: le kell zárni a tanévet

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Marcel Ciolacu tegnap kijelentette: tekintettel a tanügyi szakszervezetek követeléseinek teljesítéséről szóló koalíciós megállapodás létrejöttére, a pedagógusoknak vissza kellene térniük az osztálytermekbe, mert a tanévet le kell zárni. A politikus emlékeztetett arra, hogy az igazságügyi minisztérium tisztázta a sürgősségi rendeletek mellékleteivel és indoklásával kapcsolatos jogi tudnivalókat. Ezzel arra utalt, hogy a kormány a tanügyi alkalmazottak júniusi béremeléséről szóló múlt heti sürgősségi rendelet indoklásába foglalta azt az ígéretet, miszerint a jövő évtől hatályba lépő közalkalmazotti bértörvényben a pedagógusok bértáblája az országos bruttó átlagfizetésnél kezdődik majd. „Úgy gondolom, hogy (...) most már a szakszervezeti vezetők összes kezdeti követelése teljesült, (...) van egy memorandumunk is, van egy rendeletünk is (...). Ettől kezdve gondolnunk kell a gyerekekre, le kell zárnunk a tanévet, és aztán a munkaügyi miniszterrel együtt július 15-ig kidolgozzuk az új bértáblát, ahogy azt vállaltuk” – fogalmazott a PSD vezetője.