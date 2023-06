Információs táblák Kézdivásárhelyen

Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől megtudtuk: miután másfél éves munkát követően Kézdivásárhelynek sikerült megszereznie a helyi érdekeltségű turisztikai település minősítést, a városvezetés célja, hogy minél több olyan információs táblát helyezzen ki, amelyek segítik a turistákat a tájékozódásban és egyben több módon ismertetik a várost.

„A központban több épületnél információs táblákat helyeztünk el, illetve fogunk kihelyezni, de ilyen az a rajzszerű térkép is, amely úgymond emészthetőbb formában ábrázolja a várost. A táblát a Wameleon Design készítette, románul, magyarul és angolul szerepelnek rajta az információk, ugyanakkor QR-kód vezet el a Smartguide alkalmazáshoz, amelyben digitális kalauz is segíti az ide látogatókat a tájékozódásban. Hasonló kódok mutatnak a szálláshelyek és az éttermek felé, de itt találhatók meg azok az aktuális események is, melyek a város holnapján is fellelhetők” – magyarázta az alpolgármester.

A Hírességek Csarnoka új helyszínre kerül: mi­után a város nagy szülötteit ábrázoló táblákat felújítják, azokat a Molnár Józsiás parkban, a Béke utcára vezető sétány mellett, a Bujdosó vendéglőtől nem messze helyezik ki újra. A megvilágított táblák mellett padok is lesznek – tudtuk meg Szilveszter Szabolcstól.