Erősödő sztrájkhullám

Eme dokumentum megszületését tegnap jelentette be a kormánykoalíció két nagy pártjának vezetője, a miniszterelnöki tisztséget jelenleg betöltő liberális Nicolae Ciucă, illetve a szék várományosa, a szociáldemokrata Marcel Ciolacu. Sőt, azt megjelentetik a Hivatalos Közlönyben is, a kabinet ezzel kívánja megerősíteni: szavatolják, hogy a jövő év elejétől életbe lépő egységes bértörvényben valóban elsőbbséget jelent az oktatás. E közös vállalástól mind a kormányfő, mind a szociáldemokrata pártelnök azt reméli, hogy a szakszervezetek, illetve a pedagógusok befejezik a sztrájkot. „Olyan időszakban vagyunk – hangoztatta érzelmi húrokat is pengetve Marcel Ciolacu –, amikor minden egyes nap késlekedés egy egész diákgeneráció jövőjét befolyásolhatja. Még mindig több százezer diák és szülő él abban a félelemben, hogy a gyerekek nem tudnak vizsgázni. Ennek véget kell vetni.”

Noha jogi értelemben a szóban forgó memorandum csupán a becsületszóval egyenértékű, a koalíció politikusai mégis bíznak benne, újabb ajánlatuk megbékíti majd a tiltakozókat. Még a memorandum bejelentése előtt Marius Nistor, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség elnöke azt nyilatkozta, az általános sztrájk akkor ér majd véget, amikor a kormány olyan megoldással áll elő, amelyet a tanügyi alkalmazottak is elfogadnak. Ezt erősítette meg George Purcaru, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) alelnöke is, megjegyezve, elemezni fogják a dokumentumot, mérlegelik annak jogi következményeit, mert nem akarnak csak ígéretekkel maradni. Azt is megvárják, hogy a memorandum megjelenjék a Hivatalos Közlönyben, hogy megismerjék a pontos szöveget.

És, miként eddig történt, a fővárosi szakszervezeti vezetők kikérik a tagság véleményét, s annak ismeretében hozzák meg döntésüket. Eközben a vidékiek azt mondják, ők nem határozhatnak a sztrájk esetleges megszüntetéséről, a központi szövetségeké az utolsó szó. Egy szó, mint száz, kissé olyan, mintha sem itt, sem ott nem vállalnának felelősséget: mintha a fővárosiak azért sodródnának az árral, mert a vidékiek úgy akarják, a vidékiek meg azért, mert a fővárosiak döntöttek így. Ráadásul az előzményeket tekintve nehezen valószínűsíthető, hogy a sztrájkoló szakszervezeti szövetségek megelégednének eme újabb memorandummal, sőt, immár az sem egyértelmű, mi lehetne az a jogilag és politikailag egyaránt megerősített dokumentum, amellyel egyetértenének. Patthelyzet körvonalazódik, s bár joggal állítja Mircea Miclea egykori tanügyminiszter – az egyedüli tárcavezető, aki 2005-ben lemondott azért, mert az oktatási rendszer nem kapta meg a bruttó nemzeti össztermék 6 százalékát –, hogy a mostani sztrájkkal hosszú távon kellene megoldani a rendszerbéli gondokat, illetve a fizetésemelés mellett ragaszkodni kellene az említett hat százalékhoz, mindez e pillanatban vágyálomnak tűnik. Ráadásul máris sokasodik a tiltakozók száma, az egészségügyi dolgozók, rendőrök is sorakoznak, s bár a kormányoldalról bizakodó nyilatkozatok hangzanak el, az erősödő sztrájkhullámot nem lesz könnyű megállítani.

