Családi nap Mikóújfaluban

Az elöljáró kifejtette, a községet érintő nagyobb beruházások, pályázati önrészek biztosítása miatt ezúttal nem tudnak a korábbi évekhez hasonló falunapot tartani. Az önkormányzat azonban idén is támogatja a közösségi rendezvényeket, minden egyesület, szervezet megkapta az igényelt keretet, összesen 125 ezer lejt osztottak szét, beleértve az egyházakat is – mutatott rá.

Szombat reggel a helyi ifjúsági klub nyárindító minifocibajnoksága nyitja a rendezvényt, és a fiatalok működtetik majd a legkisebbeket megcélzó gyermeksarkot is a nap folyamán. A Mi Nők Egyesület a település múltját szemléltető fotókiállítással kapcsolódik be a rendezvénybe, ugyanakkor sátrukban szakember irányításával ismerkedhetnek az érdeklődők az agyagozás és a kézműves szappankészítés fortélyaival. Felvonulnak a családi napon az önkéntes tűzoltócsapatok, majd egy vetélkedő keretében összemérik tudásukat is. Lapunk munkatársa, Kisgyörgy Zoltán kora délután mutatja be Alsó-Háromszék című útikönyvét, később a Nagykürt ’95 Fúvósegyesület ad koncertet, és lesz utcabál, valamint esti retróparti is a kultúrházban.