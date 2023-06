Közösségi ünnep Uzonban

A rendezvénysorozat nyitányaként a kovásznai Pokolsár Egyesület Tamási Áron Vitéz lélek című előadását mutatja be pénteken este az uzoni kultúrotthonban. Szombaton a Tatrangi Sándor Általános Iskola és Óvoda növendékei is színpadra állnak, ők néptáncműsorral jelentkeznek, a szent­ivánlaborfalvi Székely István Dalkör és Dombi Rózsa gyimesi népdalokkal, katonadalokkal készül az eseményre. Vasárnap délelőtt az Ambrus Anna nyugalmazott tanárnő családi archívumából származó régi fotókból nyílik kiállítás a Pünkösti-kú­riában, s ugyanitt mutatja be a Petőfi Sándor verses műveiből összeállított előadását az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub is. 11 órától református istentiszteletre várják a híveket, majd a szabadidőközpontban kerül sor a fúvószenekarok felvonulására és találkozójára. Az idei községi napok kiemelt eseménye a felújított utcák avatása lesz.

A szervezők ugyanakkor vetélkedőkkel, sporteseményekkel, elsősegélynyújtási bemutatóval is készültek, és sokféle szórakozási lehetőséget ígérnek a gyermekeknek is. Bedőházi Beáta közreműködésével élőszavas mesemondásra várják majd a legkisebbeket, D. Gulácsi Zsuzsanna A kőleves című népmese alapján mutat be zenés játékot, míg a Tekergő kisegyüttes koncerttel kedveskedik a gyermekeknek. A szabadidőközpontban főzőverseny zajlik vasárnap délután, és itt készítik el, sütik meg a rekordméretű, 15 méteres kürtőskalácsot a szent­ivánlaborfalviak. Pénteken szabadtéri diszkó, szombaton és vasárnap pedig koncertek zárják a programokat, a 22.30-kor kezdődő tűzijáték előtt a népszerű Zanzibár együttes szórakoztatja a közönséget.