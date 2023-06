Egy Bukarestből érkező gép lesz az első, amely június 15-én leszáll a vidombáki repülőtéren – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök közösségi oldalán. Azt is közölte, hogy a román állami tulajdonban levő Tarom légitársaság egyik 100 férőhelyes Boeing repülőgépe landol az új repülőtéren, a pilóta pedig az első és mindeddig egyetlen román űrhajós, a brassói Dumitru Prunariu fia lesz.

A fővárosi repülővel különböző hivatalosságok és meghívott vendégek érkeznek majd, a tervek szerint reggel fél nyolckor indulnak, és 40 perc után, azaz 8 óra 10 perckor érnek földet. Megtekintik a repülőteret, leleplezik az utasterminál belsejében elhelyezett emléktáblát, és fél tizenegykor már indulnak is vissza Bukarestbe – írta Veștea. Hozzátette: a brassóiak által 25 éve várt repülőtér Románia legmodernebb légikikötője, mely világszinten is korszerűnek számít, ezért biztos benne, hogy hamarosan nagyszámú utasa lesz; jelenleg is sokan türelmetlenül várnak bizonyos járatokat, de lépésenként „a világ minden sarkába el fogunk jutni” – vélekedett. Megemlítette a repülőtér megépítését övező óriási akadályokat, amelyeket az emberek, a természet, a jogi és az anyagi problémák emeltek, és azt is közölte, hogy mindeddig 140 millió eurót „nyelt le” a létesítmény.

Veștea nem tért ki arra, hogy az utolsó formaság alig egy nappal korábban teljesült: Sorin Grin­deanu szállításügyi miniszter június 6-án írta alá a repülőtér nemzetközi minősítését biztosító miniszteri rendeletet, amely nélkül nem indíthatnának vagy fogadhatnának külföldi járatokat Vidombákon. Azt sem közölte, hogy melyik lesz az első rendszeres járat, csak a korábbi bejelentésekből lehet tudni, hogy csütörtöki napokra, tehát június 15-ére is a szintén román tulajdonban levő Dan Air légitársaság nürnbergi járata van betervezve. Ez a cég törölte a már beharangozott budapesti járatait az ajánlatából, újakról pedig még nem állapodtak meg, habár a magyar érdekeltségű Wizz Air is bejelentett már két, Londonba és Dortmundba tartó nyugat-európai járatot.

A repülőteret egyébként bárki megnézheti a hétvégén: szombaton és vasárnap nyílt napokat szerveznek Vidombákon, ahol több légi parádét, koncerteket és meglepetéseket is ígérnek az érdeklő­dőknek.