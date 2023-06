Több olvasónk is jelezte, hogy az elmúlt időszakban megsokasodtak a gazdátlan ebek Sepsiszentgyörgyön, városszerte falkákba verődve látni őket. A kóbor ebek befogásáért is felelős köztisztasági vállalat, a Tega Rt. illetékesei tudnak a helyzetről, próbálják összeszedni, befogni a kutyákat, de ez nem megy gyorsan. A vállalat képviselői szerint nagy eséllyel ismét olyan állatokról van szó, amelyeket valahonnan a városba szállítottak.

A gazdátlan kutyákat több lakónegyedben látni, a játszóterek környékén is, és több alkalommal előfordult, hogy a falkába verődött állatok egymásra támadtak. Számos olvasónk jelezte, hogy attól tart, a kutyák megtámadhatják. Máthé László, a Tega vezetője lapunk megkeresésére elmondta, több bejelentés érkezett a vállalathoz, de a közösségi oldalakon is kaptak jelzéseket. Embereik egy ideje már nekiláttak a gazdátlan állatok befogásának, szerdán például három példányt sikerült begyűjteniük. A gond az, hogy amint egy városrészben befognak párat, a többi eltűnik a környékről, és időbe kerül, amíg újból megtalálják őket, így csak később tudják a falka többi tagját összegyűjteni.

Az igazgató ugyanakkor úgy látja, mivel a kutyák falkákba verődtek, azt jelzi, hogy korábban is együtt voltak, feltételezhető tehát, hogy csoportokban hozták valakik őket a városba és szabadon engedték. Előfordulhat, hogy egypár kutya a szomszédos településekről jött a városba, de túl sokan vannak, ahhoz, hogy csak ez legyen az ok. Az igazgató felidézte, hogy nem ez az első eset, a korábbi években volt már példa arra, hogy rövid idő alatt a város több részén nagy számban jelentek meg a gazdátlan felnőtt ebek, többek között a központban is kisebb falkákat lehetett látni. A vállalat munkatársainak akkor sikerült java részüket befogni és a szépmezői menhelyen elhelyezni, és noha egyértelmű bizonyíték nem volt rá, de a jelek arra utaltak, hogy akkor is ideszállított állatokról volt szó.