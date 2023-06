Lovas ünnep az Óriáspince-tetőn

A lovas futamok mellett érdekes bemutatókkal, kiállítással, vásárral és gyermekfoglalkozásokkal, lovaglási lehetőséggel is várják az érdeklődőket az idei Székely Vágtára, melynek eseményei már ma este elkezdődnek a Huszár Karüsszel bemutató nyilvános főpróbájával, illetve a Hadik című magyar történelmi kalandfilm vetítésével. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját szombaton 11 órától tartják, majd Veszprém és Kovászna megye 30 éves együttműködése alkalmából kiállítás nyílik, melynek keretében a testvértelepülések mutatkoznak be. A nap folyamán megtartják a csapatok ügyességi versenyét, a Góbé olimpiát, illetve a Székely Vágta, valamint a Góbé Futam előfutamait is. A Győri Ördöglovasok két bemutatóval is jelentkeznek szombaton, esti produkciójuk tulajdonképpen egy tüzes, lovas ügyességi show. A szombati napot a 2013-ban alakult Attila Fiai Társulat koncertje zárja, a fellépők közt számos ismert énekest – Varga Miklós, Kalapács József, Rudán Joe, Mr. Basary és Kalapács-Ódor Cintia – hallhat a közönség.

Vasárnap délben a székelyföldi szablyavívó-iskola bemutatójára várják a látogatókat, ezt követi a huszár ügyességi verseny, és mások mellett bemutatkoznak az erdélyi lovas kaszkadőrök is. A Góbé Futam döntője 18 órakor, míg a Kishuszár Vágtáé 18.45-kor kezdődik, a Székely Vágta döntő futamát és díjkiosztóját pedig 19.30 órától lehet követni.

A rendezvény részletes programja lapunk 16. oldalán olvasható.