„Az ukrán ellentámadás és a katonai védelmi műveletek párhuzamosan zajlanak Ukrajnában, de részleteket nem fogok elárulni ezek állásáról” – fogalmazott az ukrán államfő. „Nagyon lelkesek és elszántak vagyunk. Ezt üzenem (Vlagyimir) Putyin orosz elnöknek” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán hadsereg taktikai sikereket ért el Zaporizzsja térségében, ahol az ukrán ellentámadás kezdeti szakasza zajlik – közölte a Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War – ISW).

Az ukrán erők szombaton a front legalább négy területén ellentámadó műveleteket hajtottak végre. Orosz források ukrán tevékenységről számoltak be a luhanszki területen, Bilohorivka közelében is. Az ukrán Keleti Haderő Csoportjának szóvivője, Szerhij Cserevaty ezredes megjegyezte, hogy az ukrán erők 1400 métert nyomultak előre a bahmuti front meg nem határozott területein, orosz katonai bloggerek pedig ukrán előrenyomulásról számoltak be Bahmuttól északnyugatra és északkeletre.

Az orosz védelmi minisztérium és más orosz források adják hírül azt is, hogy az ukrán csapatok helyhez szabott támadásokat hajtottak végre a donyeck-zaporizzsjai terület határvidékén, különösen Velyka Novosilka területén.

Szombaton közzétett, földrajzi helymeghatározással rendelkező felvételek azt jelzik, hogy az ukrán erők kisebb sikereket értek el a zaporizzsjai terület nyugati részén az Orikhivtól délnyugatra és délkeletre irányuló ellentámadások során, az orosz katonai bloggerek arról adnak hírt, hogy az orosz erők ezen a területen sikeresen védekeznek az ukrán előrenyomulási kísérletek ellen.

Szerhij Kuzan katonai szakértő szerint az ukrán hadsereg jelenleg az orosz védekezés feltérképezését végzi, mielőtt fokozná ellentámadását. Szerinte az ellentámadás akkor tekinthető sikeresnek, ha az ukránok elérnék az Azovi-tengert.