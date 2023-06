Kormányváltás kis késéssel

A PSD, a PNL és az RMDSZ részvételével alakult nagykoalíció már a Ciucă-kabinet 2021 novemberében történt beiktatása előtt megállapodott a cseréről, amelyet a – hétfőn felfüggesztett – közoktatási sztrájk miatt halasztottak el néhány héttel. Rövid sajtónyilatkozatában Ciucă rámutatott: az eredetileg május 25-ére beütemezett lemondását a koalíciós partnerekkel egyetértésben azért halasztották el, mert sürgősebb volt a társadalmi konfliktust lezárni. Úgy értékelte, hogy a tanügyi alkalmazottak bérénekemeléséről szóló sürgősségi kormányrendeletek hétfői elfogadásával ez a célkitűzés, valamint a tanárok követelései is teljesültek, ugyanakkor kifejezte reményét: a szakszervezetek is megértik, hogy a kormány nem hozhat felelőtlen, populista intézkedéseket.

A liberális politikus nem vont mérleget kormányfői tevékenységéről, csak annyit mondott, hogy a nagykoalíciót egy politikai válság lezárása érdekében hozták létre, amelyeket további válságok követtek, de mandátuma idején sikerült megőrizni az ország stabilitását. A folytatásról elmondta: gyors váltást terveznek, szerinte a Marcel Ciolacu vezette új kormányt akár már csütörtökön beiktathatja a parlament.

A PNL és a PSD nem csak a kormányfői, hanem több miniszteri poszton is személycserét tervez, a kormányzati tisztségekért újrakezdődött harc miatt pedig kétségessé vált az RMDSZ további kormányzati részvétele. Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök Ciucă lemondása után kijelentette, a PSD, a PNL és a nemzeti kisebbségek frakciója biztosítani tudja a többséget a parlamentben, hangsúlyozta azonban, hogy szeretné, ha az RMDSZ is kormányon maradna, és amennyiben ő kap kormányalakítási megbízást az államfőtől, tárgyalóasztalhoz fog ülni Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel és Nicolae Ciucăval. „Mintha három évvel ezelőtt is együtt lettünk volna, amikor azzal vádoltak minket, hogy eladjuk Erdélyt (az RMDSZ-nek – szerk. megj.) és titkos találkozókat tartunk a román parlament irodáiban. Most pedig azzal szembesülök, hogy már nem akarom eladni Erdélyt az RMDSZ-nek, nem is vagyok az RMDSZ partnere, hanem hirtelen én lettem az, aki kitaszítja őket a kormányból. Véleményem szerint a politikában – mint bárhol máshol – jogunk van tárgyalni” – jegyezte meg szarkasztikusan Ciolacu.

Az RMDSZ feltétele

Az RMDSZ kilép a kormányból, ha az új kabinetben nem kapja meg a fejlesztési minisztérium irányítását – jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ frakciónak és minisztereinek részvételével lezajlott ülés után Kelemen Hunor a parlamentben azt nyilatkozta, a szövetség továbbra is a 2021-es megállapodás betartását kéri. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ 2024-ig vállalta a kormányzás felelősségét, és a három miniszterük jó munkát végzett. Ezért nem látnak okot arra, hogy más tárcákra cseréljék azt a két minisztériumot, amelyet eddig is RMDSZ-es miniszter vezetett, és az új kormányban is megmarad (fejlesztés és környezetvédelem). Emlékeztetett arra, hogy a korábbi koalíciós tárgyalásokon elfogadták a szintén RMDSZ-es miniszter vezette sporttárca beolvasztását egy másik minisztériumba, de a fejlesztési minisztériumról nem mondanak le. „Mi nem álltunk fel a tárgyalóasztaltól, azt azonban nem tagadhatom, hogy lelökhetnek minket a lépcsőn. (...) Mi nem akarunk távozni, nem azért léptünk be a koalícióba 2020-ban és 2021-ben, hogy a mandátum lejárta előtt távozzunk. Leszögeztem azonban, hogy a fejlesztési tárca nélkül mi nem tudjuk folytatni, és ezt Ciolacu úr is tudja” – szögezte le a kormányfőhelyettes.

Az újságírók azon kérdésére, hogy amennyiben kilép a kormányból, az RMDSZ a parlamentben támogatni fogja-e a koalíciót, Kelemen azt válaszolta, hogy a szövetség képviselői „nem szenvednek Stockholm-szindrómában”. „Ilyesmi nem létezik. A koalíciónak nélkülünk is megvan a többsége. (...)Politikai szempontból teljesen logikátlan, megmagyarázhatatlan lenne, hogy kilépsz – kitaszítanak a kormányból, de ezt követően parlamenti egyezményt kötsz. És miért? Azonnal az lenne a következtetés, hogy Stockholm-szindrómában szenvedünk. Már a tegnap is elmondtam, nem szenvedünk ebben a betegségben” – summázta az RMDSZ elnöke. Hozzátette, ezt az álláspontot közölni fogják a kormánykoalíciós partnerekkel is a hétfő délután 5 órára beharangozott koalíciós ülésen, amennyiben meghívják rá őket.

Az Agerpres értesülése szerint azonban az RMDSZ politikusait nem hívták meg az egyeztetésekre, a hírügynökség szerint a találkozó a PSD, a PNL és a kisebbségek frakciója vezetőinek részvételével zajlott, napirendjén az új kormány programjának megvitatása szerepelt.

Ügyvivő miniszterelnök

Az elnöki hivatal másfél órával Ciucă lemondása után közölte: Klaus Iohannis államfő kiadta a kormányfői poszt megüresedésének tudomásulvételéről szóló rendeletet, egy másik rendeletben pedig Cătălin Predoiu liberális igazságügyi minisztert nevezte ki ideiglenes miniszterelnöknek. Az elnök alkotmányos kötelezettségeinek megfelelően kedden egyeztetni fog a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításával megbízandó miniszterelnök-jelölt kinevezése érdekében – közölte az elnöki hivatal. A honlapon közzétett menetrend szerint a PNL, a PSD és a kisebbségi frakció küldöttségét együtt, az RMDSZ-t viszont fél órával később fogadja Klaus Iohannis államfő.

Ellenzéki reakciók

A koalíciós kormány eddigi mérlege „katasztrofális”, az elmúlt 20 év legnagyobb drágulásaival kellett szembenéznie a lakosságnak, és a költségvetési hiány „10 milliárd lejjel nő havonta” – jelentette ki Cătălin Drulă, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke. Az ellenzéki politikus úgy véli, hogy Marcel Ciolacu várható miniszterelnöki kinevezése nem jelent majd semmilyen változást, sőt, „voltaképpen folytatódik minden és lehull az álarc”, Klaus Iohannis államfő mandátuma során negyedszer PSD-s miniszterelnököt nevez ki, és az ország formálisan is azoknak a kezére kerül, akik tönkretették a gazdaságot. Drulă kijelentette, nem a stabilitás jellemzi jelenleg Romániát, ahogyan azt a leköszönő miniszterelnök mondta, hanem inkább a stagnálás és a hanyatlás, hiszen az emberek egyre rosszabbul élnek, csökken a vásárlóerő, az uniós helyreállítási alapból Romániának járó összeg második részletét még nem sikerült lehívni, a beígért reformokat nem hajtotta végre a kormány. „Az egyetlen dolog, ami változatlan maradt, az Nicolae Ciucă 18 ezer lejes különnyugdíja” – tette hozzá. Az USR elnöke beszélt arról is, az alkotmány iránti tiszteletből elmennek kedden a kormányalakítási tárgyalásokra a Cotroceni-palotába, bár tudják, hogy „mindez csak egy színjáték, amelyiknek mindenki ismeri már a végét”. Rámutatott, a konzultáción a rendelkezésükre álló 15 percben tolmácsolni fogják az emberek Iohannishoz intézett üzenetét. „A szemébe mondjuk, hogy elárulta azországot” – fogalmazott Drulă.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint a PSD úgy döntött, hogy Klaus Iohannis államfő „engedelmes bábja” lesz az előrehozott választások kezdeményezése helyett. Simion kifejtette, hogy a kormányfőcsere az AUR szempontjából semmit nem változtat a politikai helyzeten. „Ugyanaz a Virgil Popescu marad az energiaügyi miniszter, a kormányzati döntéseket ugyanúgy a különböző nagykövetségektől kapott parancsok alapján hozzák” – jelentette ki.