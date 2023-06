„Mint a hamvaiból feltámadó főnixmadár, úgy épült fel az új iskola, táplálkozva abból a határokat nem ismerő összefogásból, amely kialakult körülötte. Ilyenkor látjuk, hogy mennyi, de mennyi erőforrás van a közösségünkben, mennyi és mennyi energiát tudunk megmozdítani akkor, amikor szükség van rá. Ez történt itt is egyébként, hiszen egy emberként fogtak össze mindazok, akik segíteni tudtak és segíteni akartak” – hangzott el csütörtökön a kommandói Horn Dávid Általános Iskola ünnepélyes átadásán.

Mint ismeretes, a kommandói Horn Dávid Általános Iskola épületének mintegy fele 2017. január 9-én egy tűzvész következtében porrá égett. Az új oktatási intézményt a helyi önkormányzat az Országos Vidékfejlesztési Programhoz benyújtott (PNDL) pályázatából építette újra. A projekt összértéke 6,5 millió lej, amelynek önrésze 568 ezer lej. A beruházás a teljes kivitelezést jelenti, mely tartalmazza az építést és a felszerelést egyaránt. A Horn Dávid Általános Iskola új épületében hat tanterem, két óvodaterem, egy multifunkcionális (biológia, kémia, fizika) labor, egy informatikalabor, két tanári szoba, valamint 160 férőhelyes konferenciaterem, könyvtár és mellékhelyiségek vannak kialakítva.

Az építészetileg is igényes épületet a kommandói gyermekek és pedagógusok már a 2022–2023-as tanév kezdetén birtokukba vehették, de ünnepélyes átadására csak a múlt csütörtökön kerülhetett sor.

A feladatot teljesítettük – jelentette ki Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter az átadási ünnepségen. Mint mondta: hat évvel ezelőtt a helyi és megyei érdekvédelmi szervezet, illetve az országos RMDSZ azt a feladatot kapta a kommandóiaktól, hogy a 2017 januárjában keletkezett tűzvész okozta kárt helyretegye. „Az gondolom, büszkén tekinthetünk arra, amit a szemünk előtt látunk, hiszen ebben az épületben mindannyiunk munkája benne van, a kihívásban, a feladatban mindannyian együtt voltunk, olyan szolidaritás volt itt, ebben az esetben, amely ehhez a gyönyörű épülethez vezetett. Addig, amíg ez az együttműködés, ez a szolidaritás minden szinten jelen lesz magyar közösségünkben, teljesen világos számomra, hogy lesz nem csak jelen, hanem lesz jövő is, és lesznek ilyen épületeink a továbbiakban is” – hangsúlyozta a miniszter, aki azt is bejelentette: a kormány csütörtöki ülésén döntés született arról, hogy a tavaly leégett kommandói sorház újjáépítésére kormányzati szinten kétszázezer lejt fognak kiutalni Kommandó községnek. A miniszter bejelentését a jelen lévő helybeliek nagy tapssal fogadták.



Porból és hamuból

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke felidézte azokat a pillanatokat, amikor értesült az iskola tragédiájáról, az aggódásról, hogy mi lesz a gyermekekkel, hogyan oldják meg a tanítást, és hogyan építenek új iskolát Kommandón, hiszen amint mondta, egyértelmű volt, hogy nem hagyják magára Kommandó községet és közösségét.

„Mint a hamvaiból feltámadó főnixmadár, úgy épült fel az új iskola, táplálkozva abból a határokat nem ismerő összefogásból, amely kialakult körülötte. Ilyenkor látjuk, hogy mennyi, de mennyi erőforrás van a közösségünkben, mennyi és mennyi energiát tudunk megmozdítani akkor, amikor szükség van rá. Ez történt itt is egyébként, hiszen egy emberként fogtak össze mindazok, akik segíteni tudtak és segíteni akartak. Elsősorban természetes személyek, intézmények, cégek, vállalatok, testvérmegyék, az OTP, az RMDSZ, a megyei és a helyi önkormányzat, a magyar és a román kormány – szóval mindenki, aki tudott és akart. És íme, láthatják önök is, hiszen részesei voltak az elmúlt 5–6 évnek, ahogy emelkedett ki az új iskola, ahogy eltűnt a régi. Porból és hamuból, a semmiből, üszkös gerendák helyett korszerű és felszerelt óvodába és iskolába járhatnak ismét a kommandói gyerekek. Az iskola felépítése is jelzi, ahol van akarat, kitartás, küzdelem, ahol van összefogás, ott van eredmény is” – értékelte a tanácselnök, majd a többiek mellett külön megköszönte a támogatást Cseke Attila miniszternek, akiről úgy értékelte, hogy „országépítő munkába fogott”, és az elmúlt harminchárom év legeredményesebb, legmunkásabb minisztere. A továbbiakban Tamás Sándor köszönetét fejezte ki a tervezőknek, a kivitelezőknek a jól végzett munkáért, ugyanakkor megköszönte a támogatást Polgárdy Imrének, Veszprém Vármegye Önkormányzati Közgyűlése elnökének.



A szeretet pénzre nem váltható

„»Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!« – e verssorok jutottak eszembe, amikor 2017 januárjában arról értesültünk, hogy a kommandói iskola épületében tűz pusztított” – mondta Polgárdy Imre ünnepi beszédének bevezetőjében, majd hozzátette: „Nem nézhettük tétlenül mi sem, ami történt. A segíteni akarás hajtott bennünket az első pillanattól fogva. Mi, a Veszprém megyei önkormányzat közgyűlése egy emberként fogtunk össze, s néhány hét múlva határozatban döntöttünk arról, hogy adománygyűjtést szervezünk az iskola újjáépítése érdekében. Hamarosan tisztázódott az is, hogy az általunk összegyűjtött 2,75 millió forintot az iskolaépület megépülését követően fejlesztő és interaktív eszközök, valamint szabadidős és sporteszközök beszerzésére kívánják felhasználni. Nagy öröm számomra, hogy együtt ünnepelhetem most önökkel a példátlan összefogás csodálatos végeredményét, az új iskolaépület átadását. Bevallom, hogy büszke is vagyok, mert Veszprém vármegye ismét bebizonyította: akkor sem feledkezik meg a határon túli magyar testvéreinkről, amikor legnagyobb a baj. Az összefogás, a segíteni és tenni akarás a legszebb gesztus, amit ilyenkor adhatunk, hiszen a magyar testvéreink iránt érzett tisztelet és szeretet pénzre nem váltható.”



Büszkék az újra, de a régit nem feledik

A kommandói iskola története szorosan összefonódik a település múltjával, nagy büszkeség a helybelieknek, hogy Temesvár után Gyulafalva és Kommandó volt a következő település, ahol az elektromos áram előnyeit élvezhették az emberek. Míg az ország más tájain a gyermekek gázlámpák fényénél tanultak, addig a kommandói iskola osztálytermeit villanyáram világította ki, ami kivételnek és kiváltságos adottságnak számított a 19. század végén – ismertette Kocsis Béla, Kommandó polgármestere ünnepi beszédében.

A kommandói iskola múltja 1889-re vezethető vissza, ekkor alapította miniszteri engedéllyel Horn Dávid, Kommandó alapítója az első magán­iskolát 40 gyermekkel Gyulafalván, Kommandótól 6,6 kilométerre. Bar­tha Károly volt az első tanító, akinek 500 forint volt a fizetése. 1892-ben Horn Dávid vezetése alatt a második tanítói állomást is megszervezték, ezt már Kommandón, s azt Thordai Katalin okleveles tanítónő töltötte be.

„A múlt előtt tisztelegve őrizzük az első iskolaalapító, Horn Dávid emlékét, akinek nevét 2011-től viseli az iskolánk. Tanintézményünk különleges helyet foglal el minden kommandói ember szívében, hiszen mindannyiunkat itt vérteztek fel tudással, itt kötöttünk életre szóló barátságokat, és itt szereztünk annyi kedves szívet melengető gyermekkori emléket. Nehéz felidézni azt a 2017. január 9-ei napot, amikor felcsaptak a lángok és pusztító erővel bekebelezték az iskola épületét. Az a nap mély nyomot hagyott mindannyiunkban. Láttuk eltűnni múltunk egy részét, a boldog gyermekkorunk helyszínét. Az érzelmi trauma és veszteség mellett az anyagi kár is hatalmas volt. Egyértelmű volt, hogy a gyermekeink biztonsága és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtéséhez új iskolára lesz szükség. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Tamás Sándor elnök úrnak kifejezzem őszinte köszönetünket, amiért támogatásáról biztosította a településünket, ahányszor szükségünk volt rá. A tűzesetet követően azt mondta: polgármester úr, új iskolát építünk a kommandói gyerekeknek, és íme, megépült az új iskola” – ecsetelte a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy a régi iskola emlékét tisztelettel megőrzik a szívükben, az újat pedig büszkén és boldogan átadják a diákoknak és pedagógusoknak.

„Tudom, hogy a régi iskolánk nagyon közel állt a lelkünkhöz, és büszkék voltunk rá, de biztos vagyok benne, hogy erre az épületre is büszkén tekintünk, és ugyanúgy, ahogy eddig elhoztuk vendégeinket, hogy dicsekedjünk a régi iskolánkkal, továbbra is így lesz, csak ezentúl kicsit büszkébbek leszünk arra, hogy Kommandón, a hegytetőn, ahogy egyesek mondani szokták, ilyen gyönyörű, modern, jól felszerelt iskolánk van. Mostantól kezdve sok generáció készül majd a nagybetűs életre ebben az épületben, akik társadalmunk hasznos és sikeres tagjaivá formálódnak a közös pedagógusi és szülői összefogással. Az infrastruktúra adott. A többi a mi feladatunk” – mondta Opra-Béni Béla, az iskola igazgatója.