Mies van der Rohe-díjra jelölték egy fiatal sepsiszentgyörgyi építész, Kopacz Hanna az őrkői cigány telep rendezésével foglalkozó mestermunkáját. Az elismerés az Európai Unió kortárs építészeti díja, mely kimagasló építészeti alkotásokat tüntet ki, és a fődíj mellett feltörekvő építészeket is díjaz.

Kopacz Hanna a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) tanult építészetet, 2021-ben fejezte be a mesteri képzést a felsőoktatási intézmény Építészeti Intézetében. Az őrkői cigány telep lakói életszínvonalának javítását célzó mestermunkája Rektori Díjban részesült, a tervet az egyetem ajánlotta be a Mies-díjra.

Az Építészfórum.hu portál szerint a háromszéki építész Európa egyik legnívósabb szakmai versenyének szűkített, 38-as listájára került fel. „A Young Talent 5000 eurós fődíját végül három kiválasztott diák kaphatja meg, akiknek a diplomamunkáiból kiadvány és kiállítás is készül. A Young Talent célja, hogy támogassa a nemrég végzett építész, várostervező és tájépítész tehetségeket, akik a jövőben környezetünk átalakításáért lesznek felelősek. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy segítse a hallgatókat pályafutásuk kezdeti szakaszán, és támogassa a diákokat a szakmai világba való belépésük során” – mutatnak rá.

A fiatal építész lapunknak elmondta, terve tulajdonképpen olyan gazdaságos településfejlesztés, amely nem drasztikus, hanem kis léptékű, alkalmazkodó beavatkozást jelent az érintett területen. Arra törekedett, hogy az minél befogadhatóbb legyen az őrkői közösségnek, olyan megoldásokat javasol, melyek nem állnak távol tőlük, melyeket ők maguk is elvégezhetnének. Olyan lakhatási alternatívát próbált keresni, amely egy 21. századi lakás adottságait biztosítja, hogy a házak ne ázzanak, legyen bennük áram, fűtés – fejtette ki.

Az előzetes kutatások, helyszíni felmérések nyomán kétféle elképzelés is körvonalazódott az őrkői életkörülmények jobbá tételére. A jelenlegi helyzetre válaszként Kopacz Hanna egyrészt forgalmas köztereket azonosított és jelölt ki csomópontként, ahol a közösséget kiszolgáló fürdőházakat lehetne létesíteni, kúttal, mosási és tisztálkodási lehetőséggel. Ami a lakhatást illeti, bővíthető típusházakat javasol megoldásként: hőszigetelt, favázas szerkezetű épületeket, amelyek a lakók lehetőségei szerint nagyobbíthatók, napelemmel, esővízgyűjtő rendszerrel felszerelve. Rámutatott, az alaprajz egyharmada tornác, kétharmada pedig egy olyan belső tér, amelyet fűtenek. „A legkisebb egység 6 × 3 méter, azaz 18 négyzetméter, amelyben egy kis galéria, egy alvózug is található a gyermekeknek. Ez a 6 × 3 méteres egység háromszor tevődhet egymás mellé, szükség esetén pedig össze is nyitható, ha nő a család” – magyarázta.

A jelenleg Budapesten élő és dolgozó Kopacz Hanna megjegyezte, az őrkőihez hasonló cigány közösségek lakhatása egyre több helyen égető kérdés, megoldásra váró társadalmi helyzet, amellyel mindenképp foglalkozni kell, együttműködésben az érintett közösséggel.