Juhokat ölt a medve Kommandón

A vadállat az alpolgármester házától ötven méterre, egy félhektáros telek közepén levő, deszkából készült pajta oldalát megbontotta, a juhok kiszabadultak a kertbe, ahol a medve lemészárolt nyolc juhot és azok bárányait. A megyei kárfelmérő bizottság tizenegyezer lej kárt állapított meg, pedig Opra-Béni János szerint a kár jóval nagyobb, hiszen fajállatokról van szó. Egy ilyen juhot fejenként ezer lejért vásárolt, s akkor még hol van a bárányok ára és a pajtában esett kár, mondta. Az alpolgármester érdeklődésünkre azt is közölte, hogy a medvét korábban nem látták a faluban, de a csütörtök éjszakai támadás után többen is látták a környéken. Egyesek szerint egy kétbocsos medvéről van szó, de azok szerint, akik látták, mindig egyedül volt, bocsok nem voltak mellette.

Idén ez volt az első medvetámadás Kommandón, de a korábbi években is voltak hasonló esetek, olyan is, amikor 500 kilogrammos szarvasmarhát ölt meg a medve. Közel tíz évvel ezelőtt hétvégi házakba is behatoltak a medvék, ahonnan minden ennivalót feldézsmáltak.