„Az én művészi pályám vagy életművem elválaszthatatlanul összefügg a Tamási Áron Színház működésével, a sepsiszentgyörgyi közönséggel és a város vezetőségének elképzeléseivel is, tehát úgy érzem, hogy valójában az egész sepsiszentgyörgyi színházi élet kapta ezt a díjat. Hisz nem egyedül, hanem a társulattal közösen állítottam színpadra az előadásokat, azok sikerében a színház egész csapatának munkája benne volt. Mint ahogy nyitott közönség nélkül sem tudott volna fejlődni a színház, és olyan városvezetés nélkül sem, amelyik a kultúrát nem tartja alapvető fontosságúnak” – nyilatkozta lapunknak a díj kapcsán Bocsárdi László rendező.

A díj átadása előtt Alice Georgescu bukaresti színházkritikus, fordító méltatta Bocsárdi László rendezői munkásságát. Amint elmesélte, 1987 tájékán egy nagyváradi fesztiválon találkozott először „Lacival”, valójában az egyik első előadása, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió amatőr színészeivel készített Übü király által, mely társulatot Bocsárdi László hozta létre, és amelynek színészei mára a szakma élvonalába tartoznak. Elmondta, hogy Bocsárdi eredetileg vegyészmérnöknek készült, de második egyetemként elvégezte Marosvásárhelyen a rendezői szakot, és rengeteg nagyszerű előadást rendezett nem csak a Tamási Áron Színházban, hanem mindenfelé az országban román, magyar és német színházakban is. Az egyik legnagyobb érdeme azonban – mondta a kritikus –, hogy ő nemcsak jó előadásokat hoz létre, hanem erős csapatokat is. Valamennyi színházban, ahol dolgozott, társulatépítő munkát is folytatott, és minden bizonnyal ezt teszi a színművészeti egyetemen is, ahol rendezőtanárként dolgozik. Érdemei sorában Alice Georgescu a sepsiszentgyörgyi Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivált is megemlítette, majd így fogalmazott: a csapatformálás karakterformálást jelent, a karakterformálás pedig emberformálást, amiért Bocsárdi László méltán veheti át az UNITER életműdíját.

Köszönetében Bocsárdi László előbb Tompa Gábor rendező korábbi kijelentésére reagált, elmesélve egy humoros történetet a kolozsvári rendezőhöz való hasonlóságáról, majd temesvári kötődéséről beszélt. Mint mondta, mindenekelőtt a sorsnak hálás azért, hogy vegyészmérnökből egyszer csak színházi emberré vált. Harmadéves mérnökként az egyik kurzusán rácsodálkozott arra, hogy mit is keres ő a mérnöki pályán, de befejezte az egyetemet, és kihelyezték Gyergyószentmiklósra, ahol a munkája mellett tanárokból, mérnökökből, informatikusokból hozta létre a Figura társulatát, és azóta csak színházzal foglalkozik. Végighallhatva Alice Georgescu méltatását, ugyanaz az érzés tört rá, mint néha a saját előadásai megtekintésekor – mondta –, csodálkozik azon, hogy ő a felelős mindezekért. Mintha egy filmet nézne önmagáról, mintha nem ő lenne a kezdeményező, csupán végrehajtana egy ítéletet... Végezetül nyilvánosan is megköszönte azok munkáját, akik bármilyen formában segítették előadásai elkészítésében, őket is illeti ez a díj – fogalmazott.

Bocsárdi László rendező mellett Ida Jarcsek-Gaza színésznő, Carmencita Brojboiu látványtervező és Doru Mareş színházkritikus, színháztörténész kapott még UNITER életműdíjat, a Kolozsvári Állami Magyar Színház által szervezett Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivált pedig a híres színművészről, az UNITER néhai elnökéről elnevezett Ion Caramitru Kiválósági Díjjal jutalmazták.

A Román Színházi Szövetség idei díjátadó gálájának más háromszéki vonatkozásai is voltak. Az Andrei Mureşanu Színház Bobi Pricop által rendezett Blasted című előadásának díszletéért Oana Micu elnyerte a legjobb díszletnek járó UNITER-díjat, melyet a tervező hiányában a színház igazgatónője, Popa Anna Maria vett át. Az igazgatónő valójában azért volt jelen a gálán, mert ő méltatta a színházkritikusi életműdíjas Doru Mareş munkásságát.

A késő estig elhúzódó rendezvény végén egy másik háromszéki vonatkozású információ is elhangzott: Dragos Buhagiar díszlettervező, az UNITER elnöke bejelentette, hogy a jövő évi UNITER-gálát a zabolai Mikes-kastélyban tartják Roy Chowdbury-Mikes gróf, Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa támogatásával, Popa Anna Maria közreműködése nyomán.