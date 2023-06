Tegnap nyitotta meg kapuit a magyar feltalálók napja alkalmából Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban második éve megszervezett interaktív kiállítás, mely péntekig látogatható. Három teremben a látogatók tárgyak, eszközök, berendezések, gépek megtekintésével, működésük megismerése révén sok mindent megtudhatnak a magyar Nobel-díjasokról, illetve számos máig is használatos magyar találmánnyal találkozhatnak. A kiállítás a táv- és hírközlés, a számítástechnika, az orvostudomány, a villamosság, illetve a repülés fejlődésének történetébe is betekintést nyújt.

A kisebb konferenciával is társított kiállítást Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a szervező Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület elnöke, valamint Csáky Ernő, a Székelyföldi Hírközlési Egyesület alelnöke, nyugalmazott katonatiszt, távközlési mérnök nyitotta meg.

Beszédében az alpolgármester kifejtette, részben nemzeti büszkeség is vezérelte a szervezőket, hiszen a magyarság létszámához képest „felülreprezentált”, kiemelkedik a világ Nobel-díjasai között, de az emléknapot nem erre szándékoztak kiélezni. Elsősorban arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a kreativitás, az innováció számtalan érvényesülési lehetőséget nyújt fiataljaink számára. Bár vannak biztató jelek, az is egyértelmű, Sepsiszentgyörgyön további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy bővítsék a kutatási lehetőségeket. A kiállítás interaktív jellege mézesmadzagként szolgálhat, és főképp a fiatalok ráérezhetnek a találmányok egyszerű, de nagyszerű mivoltára. Minden találmány mögött egy ihletett felismerés van, mely a feltaláló agyából pattan ki, ilyen értelemben a megoldás karnyújtásnyira van, de ahhoz, hogy a felfedezésből találmány legyen, sok kitartásra, tanulásra, munkára és szenvedélyre van szükség. Remélik, hogy a kiállítás révén ez a szenvedély – mely az egyesület jelen lévő önkénteseit, támogatóit egyaránt jellemzi – a látogatókra, főképp az ifjakra is átragad – fogalmazott Tóth-Birtan Csaba.

Csáky Ernő elmondta: a látogatók megismerhetik a magyar feltalálók egy részét, találmányaikat, valamint a magyar származású Nobel-díjas tudósokat egy olyan környezetben, amely nem áll nagyon távol attól a kortól, amelyben ők alkottak. A kiállítás ugyanakkor nemcsak a tárgyak miatt, hanem a hozzájuk kapcsolódó sztorik miatt is érdekes, az eszközöket bemutatók ezeket is szívesen megosztják. Csáky Ernő szerint igyekeztek, hogy magyar sikertörténeteket gyűjtsenek össze, és azok eredményeit gyakorlatban is bemutassák. Emlékeztetett: számos olyan magyar találmány született, amely megváltoztatta a világot, ilyen például a Bíró László nevéhez fűződő golyóstoll, Jedlik Ákos dinamója, Neumann János számítógépe, Bánki Donát porlasztója vagy éppen Puskás Tivadar telefonhírmondója, mely a telefonközpont megvalósulásának az alapját képezte, és a felsorolás még sokáig folytatható. Örökfényű csillagok ők, legyünk büszkék rájuk – hangsúlyozta Csáky Ernő –, melyek minden idők magyarjainak világítanak és hirdetik a világ minden né­pének, hogy Székelyföldön olyan nép él, amely nagyjait megbecsüli.

A megnyitón az amatőr rádiózásban kiemelkedő eredményeket elért Szabó Árpád, Gajdó Éva és Dénes Dezső elismerő oklevelet vehetett át. Tevékenységüket, megvalósításaikat Csáky Ernő méltatta. Dénes Dezső a megye legidősebb aktív rádióamatőre, aki a Puskás Tivadar Rádióamatőr Klubban végzett, nemzetközileg is elismert, önzetlen tevékenységéért vehette át az oklevelet. Szabó Árpád szintén a rádióamatőr-klub tagja, 2022-ben a Japán Nemzetközi Nagydíj – Low Power kategóriában elért kimagasló eredményéért vehette át az oklevelet, míg Gajdó Éva, a Puskás Tivadar Szakképző Líceum tanára a természetvédelmi területek népszerűsítéséért, a természetben történő amatőr rádiózás oktatásában (ideértve a rókavadászatnak nevezett lokációt), valamint a rádiós klub utánpótlásának nevelésében végzett munkájáért érdemelte ki az elismerést.

A megnyitót követően a müncheni születésű, Kovásznán felnőtt Ravasz András Zoltán, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának diákja előadását hallgathatták meg az érdeklődők, aki a vakok olvasását segítő BCP (Braille Comfort Pack) elnevezésű újszerű billentyűzet feltalálója. Találmányát a Magyar Szabadalmi Hivatal elismerte és bejegyezte.

A szervezők szakterületek szerint csoportosították a találmányokat, eszközöket, illetve a feltalálóik bemutatását. Az első teremben a közönség azokkal a magyar feltalálókkal ismerkedhet, akik mindennapi, általánosan használatos eszközök létrehozásában alkottak maradandót, mint a golyóstoll, a robbanásmentes gyufa, a szódavíz, az olasz presszókávé, a transzformátor, a villanyégő, a dinamó vagy az elektromotor.

A második teremben a távközlésben, az informatikában, villamos távírásban, alternatív energiában, rádiózásban, fény- és hangrögzítésben és visszaadásban elért megvalósításokat mutatják be. Itt Sepsiszentgyörgy egyik okleveles feltalálójával, Ambrus Kálmánnal személyesen is meg lehet ismerkedni, illetve közvetlenül tőle hallani készüléke leírását. Szintén a második teremben a megnyitón oklevéllel elismert Szabó Árpáddal is találkozhatnak az érdeklődők. Több működő eszköz is található ebben a teremben, így telexgép, telefonközpont és különféle számítógépek.

A harmadik teremben a repülésben, orvostudományban, űrkutatásban, játékokban, tömegpusztító fegyverekben megvalósításokat elért magyar tudósokat mutatják be. Több orvosi készüléket a „saját bőrükön” próbálhatnak ki az érdeklődők, a repüléstörténeti rész pedig szemrevaló modellekkel várja a közönséget. Az előző évi kiállításhoz hasonlóan az egyesület önkéntesei ismertetik a kiállított eszközöket.