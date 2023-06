Emmanuel Macron: Akár hónapokig is eltarthat az ukrán ellentámadás

„Az ukrán ellentámadás több napja megindult. A tervek szerint több hétig, sőt, több hónapig is eltart majd” – mondta a francia köztársasági elnök Párizsban az 1991-ben megalapított lengyel–francia–német együttműködési csoport, az úgynevezett weimari háromszög vezetőivel, Olaf Scholz német kancellárral és Andrzej Duda lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Azt szeretnénk, ha ez az ellentámadás a lehető legnagyobb győzelmet eredményezné annak érdekében, hogy a tárgyalási szakaszt kedvező feltételekkel indíthassuk el” – hangsúlyozta a francia elnök. Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország továbbra is „fokozza” az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget. Olaf Scholz kancellár azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajnát „addig támogatják, amíg szükséges” tankokkal, tüzérséggel és légvédelmi eszközökkel. Emmanuel Macron úgy vélte, hogy „Oroszország agressziós háborúja már most stratégiai és geopolitikai kudarc az agresszor számára”. Andrzej Duda lengyel elnök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását illetően „egyértelmű jelzést kell küldeni egy egyértelmű perspektíváról” a július 11–12-i vilniusi NATO-csúcstalálkozón. Zöld jelzést kell adni Ukrajnának – hangsúlyozta a lengyel elnök, anélkül azonban, hogy azonnali tagságot említett volna, ami addig nagyon valószínűtlen, amíg Ukrajna háborúban áll, hiszen a konfliktus átterjedhetne a szövetség tagországaira.