Árkoson tartják az idei Széchenyi-bált

A bál kapcsán Wolf Margó kilencedikes diák lapunknak elmondta, a szervezésbe bekapcsolódott társaival arra törekedtek, hogy az idei bál is tartalmas legyen, a résztvevők pedig megtapasztalják kicsit a reformkor hangulatát. Idén sem marad el az ünnepélyes bevonulás, a vendégeket gróf Széchenyi István köszönti majd – akit várhatóan egy színész alakít majd az estélyen –, a hagyományos nyitótáncot a szervező iskola diákjainak részvételével tartják meg, s emellett zongora-előadás is lesz hegedűkísérettel, de fotósarok, portrérajzolás működik majd a helyszínen, és természetesen bálkirálynőt, bálbánt is választanak – derül ki a rendezvény ismertetőjéből. A szervezők arra számítanak, hogy Háromszék más térségeiből is érkeznek bálozók Árkosra.

A Széchenyi-bál a kilencvenes években iskolai rendezvényként indult, ám az évek során kinőtte a tanintézmény kereteit, városszinten is számon tartott eseménnyé alakult, az előző időszakban pedig különböző helyszíneken szervezték meg, többek közt Zabolán, Miklósváron és Dálnokon is találkoztak a bálozók. A Széchenyi-bál a diáktanács legszínvonalasabb rendezvénye – válaszolta kérdésünkre Wolf Margó, megjegyezvén: nem csak kihívást jelent számukra, hanem odaadó munkát, tenni akarást, büszkeséget is. „A visszajelzések és az emberek érdeklődése ösztönöz arra, hogy minden évben megszervezzük az eseményt” -- összegzett.