Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség,

édesanya, nagymama,

testvér, anyós, rokon,

barát és jó ismerős,

dr. SIMON-SÁROSI KATALIN

életének 68. évében 2023. június 13-án hosszas, de

türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Utolsó útjára június 16-án 13 órakor kísérjük a szentgericei ravatalozóházból.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Imádtad a családod,

mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha velük

lehettél. Beteg szíveddel is értünk aggódtál. Annyira féltettünk, de legyőzött a halál.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi

születésű uzoni

BORDÁS LEHEL JÁNOS

életének 67. évében 2023. június 13-án hirtelen elhunyt.

Temetése június 15-én 15

órakor lesz az uzoni

ravatalozóháztól.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát,

a málnási születésű

sepsiszentgyörgyi

BÁLINT ANDRÁS

életének 62. évében rövid

betegség után elhunyt.

Felejthetetlen halottunkat 2023. június 16-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára a

sepsiszentgyörgyi közös

temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában

megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, gyermek, testvér, sógor, koma, keresztapa, unokatestvér, közeli és távoli rokon, szomszéd és jó barát, a rétyi

ifj. CSŐSZ ALBERT

(Öcsi)

életének 56., házasságának 23. évében 2023. június

12-én türelemmel viselt, rövid betegség után tragikus

hirtelenséggel visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat június 15-én 14 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóháztól a helyi református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szomorúan jelentjük mindazoknak, akik ismerték,

tisztelték és szerették, hogy

altorjai báró

APOR CSABA LÁSZLÓ JÓZSEF JÁNOS ANTAL PÁL

életének 102. évében 2023. február 10-én a betegek szentségével megerősítve,

a jó Isten akaratában

megnyugodva visszaadta

földi életét Teremtőjének.

A lelkiismeretes kötelességteljesítés eszményképe,

az igazság tántoríthatatlan hirdetője volt.

Drága halottunk földi

maradványait június 16. napján, pénteken 11 órakor helyezzük örök nyugalomra római katolikus szertartás szerint a Torján található

Mária-kápolna kriptájába.

Emléked örök!

Nyugodjál békében!

Gyászoló szerettei

Az elhunyt emlékére szánt koszorú/virág helyett a

marosvásárhelyi Mustármag Egyesületnek küldött adományaikat előre is köszönjük.

(Asociația MUSTÁRMAG-KAIROS, Târgu Mureș, Str. Călărașilor nr. 1, adószám: 12484982; IBAN-KÓDOK: RON: RO64BTRLRONCRT0P99461501, HUF: RO82BTRLHUFCRT0P99461501; SWIFT: BTRLRO22,

Banca Transilvania)

Jelige: „Apor102” és az

adományozó neve.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető, drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, apatárs, sógor, keresztapa, jó szomszéd,

a maksai

id. CSEKE ISTVÁN

életének 80., házasságának 57. évében hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2023. július

16-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a maksai ravatalozóháztól.

Részvétfogadás június 15-én 18 órától és a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és

váratlanul / Átölelt az Isten.” (Ady)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a

drága jó férj, édesapa, testvér, nagytata, sógor, após,

koma, rokon, jó barát és jó

szomszéd, a sepsiszentkirályi

BALOGH MIHÁLY

szerető szíve életének 76. évében 2023. június 14-én megszűnt dobogni.

A gyászszertartás június 17-én, szombaton 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban, ezt követően drága

halottunkat a sepsiszent­királyi katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás 12 órától a szemerjai ravatalozóházban.

A gyászoló család

Részvét

Mély megrendüléssel értesültünk dr. SIMON-SÁROSI ­KATALIN családorvos

elhunytáról. A Kovászna

Megyei Orvosi Kamara

ezúton fejezi ki őszinte részvétét a gyászoló családnak. Nyugodjon békében.

A Családorvosok Kovászna Megyei Egyesülete őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak dr. SIMON-SÁROSI KATALIN családorvos

elhunyta alkalmával.

Pihenése legyen csendes.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a pojáni születésű PÁL JÓZSEF elhunyta miatt érzett

fájdalmában.

Nyugodj békében, Jocó.

A volt 2-es számú Líceum 1988-ban végzett 12. C

osztályának diákjai

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik ANTAL MÁRTA temetésén részt vettek,

egy jó szóval biztattak,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Ha rám gondoltok,

mosolyogjatok, emlékem

így áldás lesz rajtatok.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. TAMÁS GYÖRGYRE

halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

Nem vársz már minket

ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy égi otthonodban békére

leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Kedves emléked szívünk őrzi, s mindenért, mi voltál, örök hálánk. Nyugodj békében, drága Édesapánk. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel

emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, a berecki JÁNÓ LÁSZLÓRA, akit hat hete kísértünk utolsó földi útjára.

Gyászoló szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. GYŐRFI JÓZSEFRE

halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Özvegye, két fia és családjuk

Áldott emlékét szívünkbe zárva, szeretettel emlékezünk az árkosi BENDE ROZÁLIÁRA (szül. NYERGES)

halálának második évében. Nyugodjon békében.

Szerettei

