Kiállítás ZÁRÓ TÁRLATVEZETÉS. Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítóterében Benczédi Ilona szobrászművész tart záró tárlatvezetést a saját kiállításán. Az esemény rendkívüli alkalom arra, hogy az érdeklődők személyesen találkozhassanak a művésznővel és megtudhassák, milyen élmények ihlették az egyes műalkotásokat, illetve betekintést nyerhessenek az alkotás folyamatába. Bordás Beátának, a kiállítás kurátorának kérdései nyomán arra is választ kaphatnak, hogy milyen esztétikai minőségek, motívumok mentén épült fel az életmű. ZÁRULÓ KIÁLLÍTÁSOK. A Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című időszakos kiállítás még ezen a héten, június 18-ig látogatható hétköznap 9–16, hétvégén 10–14 óráig Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban. A bemutatott ereklyék jelentős többsége a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum gyűjteményéből származik, de a Székely Nemzeti Múzeum, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, valamint magánszemélyek által kölcsönzött műtárgyak is láthatóak a kiállításon.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES új folklórelőadás bemutatójára készül: a Módos Máté és Módosné Almási Berta Csilla rendezésében színre vitt Hazától hazáig című produkció premierjére június 16-án, pénteken és 18-án, vasárnap 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. További előadások ugyanott: június 19-én és 20-án 19 órától. Jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: ma 8–16, csütörtökön 8–18, pénteken 8–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ. Június 16-án, pénteken 21 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában évadzáró táncházat tartanak. Házigazdák: Dobai Katalin és Stefán Bencze. Zenél a Folker együttes és a Heveder zenekar. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató

* Nyikó Anetta programozó, közösségi aktivista (Székelyszáldobos – Marosvásárhely) A kalitkába zárt végtelen című önéletrajzi kötetét június 16-án, pénteken 19 órától a székelyszáldobosi általános iskola informatikatermében mutatják be.

* László Zsuzsa Igazolvány című kötetének bemutatóját június 16-án, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám) tartják. A könyvbemutatón Kopacz Attila házigazda beszélget a szerzővel, de rendhagyó módon a közönséget is szeretnék bevonni a beszélgetésbe.

* Puskás Attila Leporolt írások című könyvét június 21-én, szerdán 17 órakor a kézdivásárhelyi Maassluis Nyugdíjasklubban mutatják be. A zömében a hatvanas években született prózai alkotásokat és verseket tartalmazó kötetet Iochom István újságíró, lapunk munkatársa ismerteti és beszélget a szerzővel. Házigazda: Szántó Éva, a Maasslusi Nyugdíjasklub elnöke.

Színház

VENDÉGJÁTÉK. A Petőfi-szelfi című közös előadásával lép fel ma 12 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. Rendező: Bartal Kiss Rita. Az előadást 12 éven felüli diákoknak ajánlják. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap 19 órától a Pass Andrea: Napraforgó című előadást játsszák Radu Afrim rendezésében. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA II/4. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet meghív minden zenekedvelőt az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzés második évfolyamának negyedik előadására ma 19 órai kezdettel a Park Hotel Di Stefano termébe. Az alkalom témája ritkán hallható zenei csemege: utazás a Balkánon – lélek, szenvedély és a hagyomány ötvöződése különböző tájak és kultúrák találkozási pontján. Meghívott előadó a magyarországi Balkan Union zenekar. A zenekar tagjai: Básits Branka (ének), Tóth Bagi Csaba (gitár, ének), Eredics Dávid (szaxofon, klarinét, kaval), Kertész Ákos (dob és ütőhangszerek), Máthé László (basszusgitár). Az eseményre a belépő változatlanul 10 lej.

KÓRUSKARAVÁN. A sepsi­szentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus Vegyes Kara szervezésében június 17-én, szombaton 11 órától a belvárosi református templomban tartják a Kóruskaraván hangversenyt, melyre mindenkit várnak. A belépés díjtalan.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Macskarisztokraták (magyarul beszélő), 16.45-től Robin Hood (románul beszélő), 18 órától Transformers: A fenevadak kora (román feliratos), 18.30-tól Az új játékszer (román feliratos), 20.30-tól Könyvklub: A következő fejezet (magyarul beszélő), 20.45-től Kandahár (román feliratos).

Hitvilág

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak Kovásznán szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket a szombaton 17 órakor kezdődő szentségimádásra, majd 18 órától szentmisére a helyi plébániatemplomba. A legszentebb áldozatot László Zsolt kézdivásárhelyi lelkipásztor mutatja be. A szentmisét rózsafüzér-imádság és ünnepélyes körmenet követi. A zenei szolgálatot a Kikapcsolsz katolikus ifjúsági együttes látja el. A rendezvényt a plébánia Facebook-oldalán élőben közvetítik.

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK. Kurta Fruzsina pszichológus Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház melléképületében csoportfoglalkozásokat tart szombaton: 10.30–12.30 óráig Elengedéseink – önleltáros nyitott csoport felnőtteknek; 12.30–14.30 óráig Anyán innen, anyán túl – önismereti nyitott csoport (gyerekvállalás, nevelés, sokgyermekes és egyéb kérdések).

Széchenyi-bál Árkoson

Az árkosi Szentkereszty-kastélyban június 17-én, szombaton 18 órától tartják a Széchenyi-bált. A meghívó diákoknak 50, felnőtteknek 75 lejbe kerül. Érdeklődni, vásárolni Orbán Beátánál (0769 070 199) és Baló Norbertnél (0737 670 384) lehet.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében zajló kerekasztal-beszélgetés részeként ma 19 órától bemutatják Nyikó Anetta programozó, közösségi aktivista (Székelyszáldobos – Marosvásárhely) A kalitkába zárt végtelen című önéletrajzi kötetét. Beszélgetőtárs: Szakács-Kádár Julianna rádiós műsorvezető. Az esten közreműködik Kolumbán Sándor gitáros-énekes (Bardoc). A kötet a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozogj az egészségért!

A Fitness Tribe szervezésében Sepsiszentgyörgyön a Puskás Tivadar Szakközépiskolában ma 18 órától utolsó állomásához érkezik a Mozogj az egészségért! projekt elő­adásainak sorozata. Szász Dezső ortopéd-traumatológus főorvos, gyerekortopéd rezidens és Magyarosi Orsolya gyógytornász, sportrehabilitációs tréner, manuáltera­peuta-hallgató egy rendhagyó beszélgetésen a sportsérüléseket és azok megelőzési módját járja körbe. A rendezvény nyilvános.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–15 óráig a Csíki utcában (a Csíki utca és az Oltmező út kereszteződésétől a Sepsi Arénáig) és a Forrás utcában szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Ozsdolán, pénteken Hilibben és Ozsdolán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Stadion utcai Szemerja gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 942). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.