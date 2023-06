Idén is meg lehet csodálni a régi autókat. Fotó: Bartos Lóránt

A sajtótájékoztatót tizenegyen tartották. Elöljáróban Bokor Tibor polgármester vázolta a városnapok koncepcióját: az új időpontot a város történetéhez kötötték, ez új nevet és új arculatot is hozott, elhagyták az őszi jelzőt. „Néhány éve hoztuk meg a döntést, hogy a városnapokat a Pro Urbe díj átadásával nyitjuk, ez idén is így lesz. A városnapok már június 26-án kezdődnek a Borudvarban szervezett rendezvényekkel. Azt is szeretném tisztázni, hogy a mendemondákkal ellentétben augusztus végén a városháza nem szervez semmit. Szeptember elején lesz egy nagyobb rendezvény, a hőlégballon-fesztivál, abban partnerséget vállaltunk” – magyarázta a polgármester.

A főbb programpontokat Bartos-Ménessy Kinga Kitty, a Sokadalom fő szervezője ismertette, elmondva: nagyon fiatalos, ugyanakkor közönségbarát rendezvénysorozatot sikerült tető alá hozni. A Sokadalmat a Tanulók Klubja fúvószenekara nyitja meg június 28-án, aznap a New Level Empire indítja a nagyszínpadi fellépők sorát, utánuk Caramel koncertezik. Szombaton Kaly Roland lép fel élő zenekarral, őt követi Tóth Gabi, aki a Fricska kíséretében lép fel. Vasárnap a Csajod és a nemrég Fonogram-díjban részesült 4S Street lép színpadra, az idei sztárvendég pedig a Kowalsky meg a Vega, akik a Budapest Parkban tartott koncertjük után érkeznek a céhes városba.

A térrendezés kapcsán kifejtette: a főtér egyik felén lesznek a vendéglők sátrai, a másik felén a kézművesek és a helyi termelők, közöttük kap helyet a gyermekváros. Újdonság idén a Vigadó udvarán helyet kapó Ifiudvar.

A Sokadalom több helyszínen zajlik majd, ezek egyike a Borudvar, ahová Hegedüs Ferenc vállalkozó meghívására több zenekar érkezik. Hegedüs elmondta: idén hamarább kezdik a programokat, hogy ne szervezzenek rá a nagyszínpadon zajló produkciókra. „Már most szombaton lesz koncertünk, a Bumeráng együttes lép fel, amely a veseátültetésre szoruló Sárkány Zsófiának ajánlják fel a jótékonysági esten összegyűlt pénzösszeget. Következő héten Sepsiszentgyörgyön Jazznapok lesznek, onnan átjön két zenekar, 22-én a Frankie Látót várjuk, 24-én Pribojszki Mátyás lép fel. A városnapok előtti héten, 27-én a Presstone koncertezik, 29-én pedig a brassói Fernet Blues zenekar játszik” – mondotta.

A Borudvarban ezen kívül táncház és gyermekfoglalkozások is lesznek. Nem maradnak el a borkóstolók sem, ezúttal a román vidékek pincészeteit lehet megismerni a Sokadalom során. „Pénteken a moldovai Purcari borait lehet megkóstolni, szombaton a Dealul Mare, míg vasárnap a szintén moldovai Chateau Cristi nedűi szerepelnek terítéken” – tette hozzá Hegedüs Ferenc.

A Sokadalom során szombaton ismét lesz Pityókafesztivál, retróautó-kiállítás, három napon át üzemel a Caritas segédletével tető alá hozott gyermekváros, az Ifiudvarban pedig számos kerekasztal-beszélgetésre és workshopra kerül sor. A városnapok történetében először néptánc-találkozót is szerveznek, erre mintegy ötszáz táncost és több zenekart is várnak.

A múzeumban és a könyvtárban is számos programon lehet részt venni, az előbbi idén a fényképészetre erősít, az intézmény udvarán ugyanis a Bogdán-féle fotómúzeum gyűjteményéből állítanak ki, lehetőség lesz régi ruhákban fotózkodni, de tartanak ilyen vonatkozású előadást is, elsején pedig bemutatják az Erdélyi színterek – politikai spektrumok című könyvet is, mely beszélgetést tartalmaz Bakk Miklós politológussal.

Az egyes számú ipari parkban fog üzemelni a Sokadalom leghangosabb bulisátra, az Urbanizé. Ide az elektronikus zene kedvelőit várják, olyan híres lemezlovasok pörgetik majd a korongokat, mint Șuie Paparude vagy az Untold fesztivál egyik legnépszerűbb fellépője, Alex Super Bits (Shiver).